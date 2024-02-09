Данілов: Досвід Залужного буде використаний для перемоги, на посади призначено його побратимів

У боротьбі з загарбниками необхідно залучати всіх, хто має досвід та бажання боротися й виборювати українську перемогу, зазначив секретар РНБО

Олексій Резніков (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Досвід колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного "обов'язково буде використаний" для української перемоги, переконаний секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. Він зауважив, що військові, яких зараз призначають на керівні посади в армії, є бойовими побратимами колишнього головкома. Про це посадовець розповів у коментарі Українському радіо.

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Данілов зазначив, що "ми всі українці" і маємо розуміння, що необхідно бути спільними у боротьбі з російським агресором, який тимчасово перебуває на українській території.

Він заявив, що у цій боротьбі з окупантами необхідно залучати всіх, хто має досвід та бажання боротися й виборювати українську перемогу.

"Сьогодні я був присутній на церемонії вручення Валерію Федоровичу [Залужному] зірки Героя України, і я більш ніж впевнений, що досвід Валерія Федоровича обов'язково буде використаний для подальшої нашої перемоги", – сказав секретар РНБО.

Данілов зауважив, що новопризначені люди у керівному складі ЗСУ є бойовими побратимами Залужного, з якими він спілкується вже "довгий проміжок часу".

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8 лютого Зеленський та головком Залужний провели зустріч. Президент зазначив, що вони обговорили необхідність оновлення ЗСУ, він запропонував Залужному "і надалі бути в команді", але не уточнив, на якій посаді.

Зеленський оголосив, що новим головнокомандувачем ЗСУ буде Сирський, і повідомив про військових, яких розглядатимуть на керівні посади у війську. Сирський опублікував свої пріоритети на посаді.

Того самого дня президент надав Залужному та начальнику воєнної розвідки Кирилу Буданову звання Героя України. 9 лютого відбулося нагородження й було опубліковано відео з заходу.

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