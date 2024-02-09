Данилов: Опыт Залужного будет использован для победы, на должности назначены его побратимы

В борьбе с захватчиками необходимо привлекать всех, кто имеет опыт и желание бороться и отвоевывать украинскую победу, отметил секретарь СНБО

Алексей Резников (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Опыт бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного "обязательно будет использован" для украинской победы, уверен секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он отметил, что военные, которых сейчас назначают на руководящие должности в армии, являются боевыми побратимами бывшего главкома. Об этом чиновник рассказал в комментарии Украинскому радио.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Данилов отметил, что "мы все украинцы" и понимаем, что необходимо быть вместе в борьбе с российским агрессором, который временно находится на украинской территории.

Он заявил, что в этой борьбе с оккупантами необходимо привлекать всех, кто имеет опыт и желание бороться и отвоевывать украинскую победу.

"Сегодня я присутствовал на церемонии вручения Валерию Федоровичу [Залужному] звезды Героя Украины, и я более чем уверен, что опыт Валерия Федоровича обязательно будет использован для дальнейшей нашей победы", – сказал секретарь СНБО.

Данилов отметил, что вновь назначенные люди в руководящем составе ВСУ являются боевыми побратимами Залужного, с которыми он общается уже "долгий промежуток времени".

Читайте также: "Революции не будет". Зеленский уволил Залужного. Кто такой Сырский и что это значит

8 февраля Зеленский и главком Залужный провели встречу. Президент отметил, что они обсудили необходимость обновления ВСУ, он предложил Залужному "и дальше быть в команде", но не уточнил, на какой должности.

Зеленский объявил, что новым главнокомандующим ВСУ будет Сырский, и сообщил о военных, которые будут рассматриваться на руководящие должности в армии. Сырский опубликовал свои приоритеты на должности.

В тот же день президент присвоил Залужному и начальнику военной разведки Кириллу Буданову звание Героя Украины. 9 февраля состоялось награждение и было опубликовано видео с мероприятия.

Читайте также: Сырский и Умеров провели первую рабочую встречу: Приоритет — подготовка мобилизованных