Сирський та Умєров провели першу робочу зустріч: Пріоритет — підготовка мобілізованих

Олександр Сирський і Рустем Умєров (Фото: Міноборони)

Міністр оборони Рустем Умєров провів першу робочу зустріч з Олександром Сирським після призначення останнього на посаду головнокомандувача Збройних Сил України. Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, на зустрічі обговорили детальний план для ЗСУ на 2024 рік.

Він зазначив, що одне з важливих питань – налагодження систем логістики та своєчасного забезпечення військових, фокус – на дієву систему ротацій і відпочинку підрозділів.

Також порушувалась тема підвищення якості навчання, забезпечення навчальних центрів, підготовки нових інструкторів з урахуванням сучасного досвіду.

Окрема увага була приділена новим силам ЗСУ — Силам безпілотних систем.

"Ми очікуємо на нові рішення, узагальнення досвіду. І головне – технічні завдання для розробки нових зразків. Тих, хто створить нам стратегічну перевагу завтра", — заявив Умєров.

8 лютого президент Зеленський і головком Залужний провели зустріч. Президент зазначив, що вони обговорили необхідність оновлення ЗСУ, він запропонував Залужному "і надалі бути в команді", але не уточнив, на якій посаді.

Зеленський оголосив, що новим головнокомандувачем ЗСУ буде Сирський.

Опубліковано відповідні укази про звільнення та призначення.

Читайте також: Сирський досвідчений та успішний воєначальник, працюватимемо, підтримка не зміниться — Пентагон