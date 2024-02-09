Сирський та Умєров провели першу робочу зустріч: Пріоритет — підготовка мобілізованих
Міністр оборони Рустем Умєров провів першу робочу зустріч з Олександром Сирським після призначення останнього на посаду головнокомандувача Збройних Сил України. Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.
За його словами, на зустрічі обговорили детальний план для ЗСУ на 2024 рік.
Він зазначив, що одне з важливих питань – налагодження систем логістики та своєчасного забезпечення військових, фокус – на дієву систему ротацій і відпочинку підрозділів.
Також порушувалась тема підвищення якості навчання, забезпечення навчальних центрів, підготовки нових інструкторів з урахуванням сучасного досвіду.
Окрема увага була приділена новим силам ЗСУ — Силам безпілотних систем.
"Ми очікуємо на нові рішення, узагальнення досвіду. І головне – технічні завдання для розробки нових зразків. Тих, хто створить нам стратегічну перевагу завтра", — заявив Умєров.
- 8 лютого президент Зеленський і головком Залужний провели зустріч. Президент зазначив, що вони обговорили необхідність оновлення ЗСУ, він запропонував Залужному "і надалі бути в команді", але не уточнив, на якій посаді.
- Зеленський оголосив, що новим головнокомандувачем ЗСУ буде Сирський.
- Опубліковано відповідні укази про звільнення та призначення.
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