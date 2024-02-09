Сырский и Умеров провели первую рабочую встречу: Приоритет — подготовка мобилизованных

Умеров заявил, что обсудил с Сырским повышение качества обучения мобилизованных бойцов

Александр Сырский и Рустем Умеров (Фото: Минобороны)

Министр обороны Рустем Умеров провел первую рабочую встречу с Александром Сырским после назначения последнего на должность главнокомандующего Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

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По его словам, на встрече обсудили детальный план для ВСУ на 2024 год.

Он отметил, что один из важных вопросов — налаживание систем логистики и своевременного обеспечения военных, фокус — на действенную систему ротаций и отдыха подразделений.

Также поднималась тема повышения качества обучения, обеспечения учебных центров, подготовки новых инструкторов с учетом современного опыта.

Отдельное внимание было уделено новому роду сил ВСУ — Силам беспилотных систем.

"Мы ожидаем новых решений, обобщения опыта. И главное – технические задачи для разработки новых образцов. Тех, кто создаст нам стратегическое преимущество завтра", — заявил Умеров.

8 февраля президент Зеленский и главком Залужный провели встречу. Президент отметил, что они обсудили необходимость обновления ВСУ, он предложил Залужному "и дальше быть в команде", но не уточнил, на какой должности.

Зеленский объявил, что новым главнокомандующим ВСУ будет Сырский.

Опубликованы соответствующие указы об увольнении и назначении.

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