Умеров и Сырский встретились с генеральным инспектором Бундесвера
Фото: Минобороны

Министр обороны Рустем Умеров и новый главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский встретились с генеральным инспектором Бундесвера (немецких Вооруженных Сил) Карстеном Бройером в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Во время встречи Сырский проинформировал немецкого коллегу о ситуации на передовой и поблагодарил за вклад ФРГ в укрепление украинской армии.

Также стороны обсудили потребности ВСУ в вооружении, боеприпасах и системах противовоздушной обороны.

"Мы нацелены на плодотворное сотрудничество, эффективную коммуникацию и обмен опытом в реальном времени", – отметил Умеров.

Фото: Минобороны
Фото: Минобороны

Сегодня же Умеров провел первую рабочую встречу с Сырским после назначения последнего на должность главкома: обсудили детальный план для ВСУ на 2024 год.

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