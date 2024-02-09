Умеров и Сырский встретились с генеральным инспектором Бундесвера
Министр обороны Рустем Умеров и новый главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский встретились с генеральным инспектором Бундесвера (немецких Вооруженных Сил) Карстеном Бройером в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Во время встречи Сырский проинформировал немецкого коллегу о ситуации на передовой и поблагодарил за вклад ФРГ в укрепление украинской армии.
Также стороны обсудили потребности ВСУ в вооружении, боеприпасах и системах противовоздушной обороны.
"Мы нацелены на плодотворное сотрудничество, эффективную коммуникацию и обмен опытом в реальном времени", – отметил Умеров.
Сегодня же Умеров провел первую рабочую встречу с Сырским после назначения последнего на должность главкома: обсудили детальный план для ВСУ на 2024 год.
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- 8 февраля Зеленский и главком Залужный провели встречу. Президент отметил, что они обсудили необходимость обновления ВСУ, он предложил Залужному "и дальше быть в команде", но не уточнил, на какой должности.
- Зеленский объявил, что новым главнокомандующим ВСУ будет Сырский, и сообщил о военных, которые будут рассматриваться на руководящие должности в армии. Сырский опубликовал свои приоритеты в должности.
- В тот же день президент присвоил Залужному и начальнику военной разведки Кириллу Буданову звание Героя Украины. 9 февраля состоялось награждение и было опубликовано видео с мероприятия.
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