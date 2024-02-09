Умеров и Сырский встретились с генеральным инспектором Бундесвера

Новый главком проинформировал немецкого коллегу о ситуации на фронте, также говорили о нуждах ВСУ в вооружении, боеприпасах и ПВО

Фото: Минобороны

Министр обороны Рустем Умеров и новый главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский встретились с генеральным инспектором Бундесвера (немецких Вооруженных Сил) Карстеном Бройером в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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Во время встречи Сырский проинформировал немецкого коллегу о ситуации на передовой и поблагодарил за вклад ФРГ в укрепление украинской армии.

Также стороны обсудили потребности ВСУ в вооружении, боеприпасах и системах противовоздушной обороны.

"Мы нацелены на плодотворное сотрудничество, эффективную коммуникацию и обмен опытом в реальном времени", – отметил Умеров.

Фото: Минобороны

Сегодня же Умеров провел первую рабочую встречу с Сырским после назначения последнего на должность главкома: обсудили детальный план для ВСУ на 2024 год.

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8 февраля Зеленский и главком Залужный провели встречу. Президент отметил, что они обсудили необходимость обновления ВСУ, он предложил Залужному "и дальше быть в команде", но не уточнил, на какой должности.

Зеленский объявил, что новым главнокомандующим ВСУ будет Сырский, и сообщил о военных, которые будут рассматриваться на руководящие должности в армии. Сырский опубликовал свои приоритеты в должности.

В тот же день президент присвоил Залужному и начальнику военной разведки Кириллу Буданову звание Героя Украины. 9 февраля состоялось награждение и было опубликовано видео с мероприятия.

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