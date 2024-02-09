Зеленский ввел Сырского в Ставку и СНБО, вывел Залужного и Лапутину

Александр Сырский (Фото: Офис президента)

На сайте президента Владимира Зеленского появились его указы о введении нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в состав Ставки верховного главнокомандующего и Совета национальной безопасности и обороны.

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Согласно указу о Ставке, Зеленский ввел в персональный состав Сырского и вывел бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

В Указе об СНБО президент постановил ввести Сырского и вывести Залужного и бывшего министра по делам ветеранов Юлию Лапутину.

Сегодня же Зеленский сообщил о назначении нового начальника Генштаба: вместо Сергея Шапталы став Анатолий Баргилевич, занимавший должность командующего Силами территориальной обороны. Впоследствии появился соответствующий указ.

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8 февраля Зеленский и главком Залужный провели встречу. Президент отметил, что они обсудили необходимость обновления ВСУ, он предложил Залужному "и дальше быть в команде", но не уточнил, на какой должности.

Зеленский объявил, что новым главнокомандующим ВСУ будет Сырский, и сообщил о военных, которые будут рассматриваться на руководящие должности в армии. Сырский опубликовал свои приоритеты на должности.

В тот же день президент присвоил Залужному и начальнику военной разведки Кириллу Буданову звание Героя Украины. 9 февраля состоялось награждение и было опубликовано видео с мероприятия.

Министр обороны Рустем Умеров провел первую рабочую встречу с Сырским после назначения: обсудили подробный план для ВСУ на 2024 год.

Умеров и Сырский встретились с генеральным инспектором Бундесвера: новый главком проинформировал немецкого коллегу о ситуации на фронте, также говорили о нуждах ВСУ в вооружении, боеприпасах и ПВО.

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