Зеленский разрешил иностранцам служить в рядах Нацгвардии Украины – указ

Иностранцы могут служить в армии по контракту как на рядовых должностях, так и на должностях сержантского и старшинского состава

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский 21 февраля подписал указ, разрешающий иностранцам и людям без украинского паспорта служить в Национальной гвардии Украины. Об этом сообщили на сайте Офиса президента.

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"Иностранцы, которые на законных основаниях находятся на территории Украины, ранее не судимы и отвечают требованиям прохождения военной службы, определенным законом Украины "О воинской обязанности и военной службе", могут быть приняты в добровольном порядке (по контракту) на военную службу Национальной гвардии Украины", – говорится в указе.

Иностранцы могут служить в украинской армии по контракту как на рядовых должностях, так и на должностях сержантского и старшинского состава.

Чтобы проходить военную службу, иностранцам следует обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту их проживания или непосредственно в воинскую часть, в которой они хотят проходить военную службу по контракту.

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