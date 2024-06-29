Зеленський поділився фото звільнених з полону 10 українців

Українці були повернуті в рамках обміну, який відбувся 25 червня

Звільнені полонені (Фото: Telegram Володимира Зеленського)

Президент Володимир Зеленський опублікував фото звільнених 10 українців, серед них – заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Неріман Джелял.

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Звільнені полонені (Фото: Telegram Володимира Зеленського)

Звільнені полонені (Фото: Telegram Володимира Зеленського

28 червня з російського полону вдалося повернути:

→ Нарімана Джеляла, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу, захопленого у Криму ще 2021 року;

→ Олену Пех та Валерія Матюшенка – цивільні, які були у російському полоні ще з 2017–2018 років;

→ Богдана Гелета та Івана Левицького – священники Української греко-католицької церкви, захоплені у тимчасово окупованому Бердянську за опір росіянам;

→ Миколу Швеця, Наталію Захаренко, Павла Купрієнка, Людмилу Гончаренко та Катерину Брюханову — пʼятеро цивільних, які були захоплені на території Білорусі та позбавлені свободи.

Звільнені полонені (Фото: Telegram Володимира Зеленського

Звільнені полонені (Фото: Telegram Володимира Зеленського

Українці були повернуті в рамках обміну, який відбувся 25 червня. Під час обміну додому повернулися 32 нацгвардійці, 18 прикордонників, 17 представників ВМС, 15 бійців ЗСУ та восьмеро бійців ТрО.

Вдалося повернути й 59 оборонців Маріуполя, з них 52 бійці, що вийшли з Азовсталі. Також з російського полону визволено п’ятеро нацгвардійців, які охороняли ЧАЕС.

Нарімана Джеляла, Асана та Азіза Ахтемових окупанти заарештували у вересні 2021 року. Чоловіків звинуватили у "скоєнні диверсії" на газопроводі у Криму.

Російська ФСБ стверджувала, що "диверсію було організовано" ГУР. В українській воєнній розвідці назвали заяву ФСБ цілеспрямованою провокацією.

У вересні 2022 року загарбники "винесли вирок" затриманим: Джелялу незаконно "присудили" 17 років тюрми, Асану Ахтемову – 15 років, Азізу Ахтемову – 13 років.

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