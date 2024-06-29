Зеленский поделился фото освобожденных из плена 10 украинцев

Освобожденные пленные (Фото: Telegram Владимира Зеленского)

Президент Владимир Зеленский опубликовал фото освобожденных 10 украинцев, среди них – заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нериман Джелял.

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Освобожденные пленные (Фото: Telegram Владимира Зеленского)

Освобожденные пленные (Фото: Telegram Владимира Зеленского)

28 июня из российского плена удалось вернуть:

→ Наримана Джеляла, заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа, захваченного в Крыму еще в 2021 году;

→ Елену Пех и Валерия Матюшенко – гражданские, находившиеся в российском плену еще с 2017–2018 годов;

→ Богдана Гелета и Иван Левицкого – священники Украинской греко-католической церкви, захваченные во временно оккупированном Бердянске за сопротивление россиянам;

→ Николая Швеца, Наталью Захаренко, Павла Куприенко, Людмилу Гончаренко и Екатерину Брюханову — пять гражданских, которые были захвачены на территории Беларуси и лишены свободы.

Освобожденные пленные (Фото: Telegram Владимира Зеленского)

Освобожденные пленные (Фото: Telegram Владимира Зеленского)

Украинцы были возвращены в рамках обмена, состоявшегося 25 июня. Во время обмена домой вернулись 32 нацгвардейца, 18 пограничников, 17 представителей ВМС, 15 бойцов ВСУ и восемь бойцов ТрО.

Удалось вернуть и 59 защитников Мариуполя, из них 52 вышедших из Азовстали бойца. Также из российского плена освобождены пятеро охранявших ЧАЭС нацгвардейцев.

Наримана Джеляла, Асана и Азиза Ахтемовых оккупанты арестовали в сентябре 2021 года. Мужчин обвинили в "совершении диверсии" на газопроводе в Крыму.

Российская ФСБ утверждала, что "диверсия была организована" ГУР. В украинской военной разведке назвали заявление ФСБ целенаправленной провокацией.

В сентябре 2022 года захватчики "вынесли приговоры" задержанным: Джелялу незаконно "присудили" 17 лет тюрьмы, Асану Ахтемову – 15 лет, Азизу Ахтемову – 13 лет.

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