Зеленський розраховує на допомогу Данії в пошуку систем ППО для Миколаївської області
Володимир Зеленський та Мортен Бердскоу (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання на допомогу Данії в пошуку додаткових систем протиповітряної оборони для Миколаївської області. Про це повідомив Офіс президента.

23 квітня український лідер зустрівся з міністром підприємництва Данії Мортеном Бедскоу, який перебуває з візитом у Києві. У розмові з міністром Зеленський зазначив ефективність реалізації патронату Данії над відбудовою Миколаївської області та висловив сподівання на допомогу країни в пошуку додаткових систем ППО для регіону.

"Регіони щодня атакують ракети, дрони, артилерія. Миколаївщина – один із тих регіонів, які потребують термінової підтримки", – наголосив президент.

  • 23 лютого Україна і Данія підписали безпекову угоду. Повний текст опублікованого документа LIGA.net публікувала тут.
  • 17 квітня Данія оголосила про новий пакет допомоги Україні на 295 млн євро, до якого увійшли безпілотники та артилерійські снаряди. Частину коштів спрямували на розвиток морського потенціалу українських військ.
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