Зеленський розраховує на допомогу Данії в пошуку систем ППО для Миколаївської області

Президент зазначив, що Миколаївщина – один із регіонів, який потребує підтримки

Володимир Зеленський та Мортен Бердскоу (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання на допомогу Данії в пошуку додаткових систем протиповітряної оборони для Миколаївської області. Про це повідомив Офіс президента.

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23 квітня український лідер зустрівся з міністром підприємництва Данії Мортеном Бедскоу, який перебуває з візитом у Києві. У розмові з міністром Зеленський зазначив ефективність реалізації патронату Данії над відбудовою Миколаївської області та висловив сподівання на допомогу країни в пошуку додаткових систем ППО для регіону.

"Регіони щодня атакують ракети, дрони, артилерія. Миколаївщина – один із тих регіонів, які потребують термінової підтримки", – наголосив президент.