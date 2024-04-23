Зеленский рассчитывает на помощь Дании в поиске систем ПВО для Николаевской области
Президент Владимир Зеленский выразил надежду на помощь Дании в поиске дополнительных систем противовоздушной обороны для Николаевской области. Об этом сообщил Офис президента.
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23 апреля украинский лидер встретился с министром предпринимательства Дании Мортеном Бедскоу, который находится с визитом в Киеве. В разговоре с министром Зеленский отметил эффективность реализации патроната Дании над восстановлением Николаевской области и выразил надежду на помощь страны в поиске дополнительных систем ПВО для региона.
"Регионы ежедневно атакуют ракеты, дроны, артиллерия. Николаевская область – один из тех регионов, которые нуждаются в срочной поддержке", – подчеркнул президент.
- 23 февраля Украина и Дания подписали соглашение о безопасности. Полный текст опубликованного документа LIGA.net публиковала здесь.
- 17 апреля Дания объявила о новом пакете помощи Украине на 295 млн евро, в который вошли беспилотники и артиллерийские снаряды. Часть средств была направлена на развитие морского потенциала украинских войск.