Зеленский рассчитывает на помощь Дании в поиске систем ПВО для Николаевской области

Президент отметил, что Николаевская область – один из регионов, нуждающийся в поддержке

Владимир Зеленский и Мортен Бердскоу (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский выразил надежду на помощь Дании в поиске дополнительных систем противовоздушной обороны для Николаевской области. Об этом сообщил Офис президента.

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23 апреля украинский лидер встретился с министром предпринимательства Дании Мортеном Бедскоу, который находится с визитом в Киеве. В разговоре с министром Зеленский отметил эффективность реализации патроната Дании над восстановлением Николаевской области и выразил надежду на помощь страны в поиске дополнительных систем ПВО для региона.

"Регионы ежедневно атакуют ракеты, дроны, артиллерия. Николаевская область – один из тех регионов, которые нуждаются в срочной поддержке", – подчеркнул президент.