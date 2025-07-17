Зеленський про схожість із Трампом: Нас обрав народ, і ми поділяємо одні цінності

Президент вважає, що американському колезі абсолютно зрозумілий його діловий підхід і він розуміє сигнали України

Дональд Трамп і Володимир Зеленський (Фото: EPA/SHAWN THEW)

Президент Володимир Зеленський розповів про схожість із президентом США Дональдом Трампом в інтерв'ю газеті New York Post. За його словами, обидва поділяють одні й ті самі цінності.

"Перш за все ми – вибір нашого народу... Попри відстань, між цінностями та підходами до життя немає жодної різниці. Різні ідентичності, різні звичаї, різні риси характеру, різні країни. Але, я думаю, у нас одні й ті самі цінності", – сказав Зеленський.

Також, за словами президента, його спосіб мислення і розв'язання проблем аналогічний способу мислення американського колеги. Крім цього, він намагається бути максимально енергійним і вважає, що потрібно не здаватися і перемагати.

"Думаю, президент Трамп розуміє ці речі та сигнали... Я така людина, і було абсолютно ясно [після вторгнення Росії], що ми нікуди не підемо, ніхто не піде. Ми приймемо бій і будемо стояти до кінця", – підкреслив український лідер.

Зеленський зазначив, що має діловий досвід ведення бізнесу, як і Трамп, тому навчився "дуже швидко ухвалювати рішення".

"Іноді потрібно прийняти удар. Також дуже важливо завжди бути на ногах. Я думаю, цей діловий досвід абсолютно зрозумілий президенту Трампу, і він також абсолютно зрозумілий мені", – сказав він.