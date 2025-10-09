Зеленський: Українська далекобійна зброя стає відчутно якісніше

За словами глави держави, Україна має чіткі плани на найближчі місяці, щоб масштабувати застосування далекобійної зброї

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Українська далекобійна зброя стає відчутно якісніше і держава постійно для цього працює. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

"Дуже детально обговорили з військовим командуванням застосування нашої далекобійної зброї – застосування наших ракет, наших дронів. Деякі речі, що стосуються виробництва, постачання в армію, тренування наших екіпажів", – сказав Зеленський.

Він також заявив, що Україна має чіткі плани на найближчі місяці, щоб масштабувати застосування далекобійної зброї.

"Українську влучність уже видно, має бути більше. Це абсолютно справедливо, що Україна завдає ударів у відповідь, точкових ударів. І, на відміну від Росії, ми знаємо, чого хочемо досягти – миру", – підсумував Зеленський.