Зеленский: Украинское дальнобойное оружие становится ощутимо качественнее
Украинское дальнобойное оружие становится ощутимо качественнее и государство постоянно для этого работает. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.
"Очень подробно обсудили с военным командованием применение нашего дальнобойного оружия – применение наших ракет, наших дронов. Некоторые вещи, касающиеся производства, поставки в армию, тренировки наших экипажей", – сказал Зеленский.
Он также заявил, что Украина имеет четкие планы на ближайшие месяцы, чтобы масштабировать применение дальнобойного оружия.
"Украинская меткость уже видна, должно быть больше. Это абсолютно справедливо, что Украина наносит ответные удары, точечные удары. И, в отличие от России, мы знаем, чего хотим достичь – мира", – подытожил Зеленский.
- 2 октября Зеленский заявлял, что еще год назад не было возможности отвечать на атаки России по гражданской инфраструктуре, но теперь враг чувствует эти "мощные ответы".
- 6 октября The Economist сообщал, что Украина начала бить по РФ новыми крылатыми ракетами "Фламинго", дальность полета которой более 3000 км.
