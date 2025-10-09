Зеленский: Украинское дальнобойное оружие становится ощутимо качественнее

По словам главы государства, Украина имеет четкие планы на ближайшие месяцы, чтобы масштабировать применение дальнобойного оружия

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Украинское дальнобойное оружие становится ощутимо качественнее и государство постоянно для этого работает. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

"Очень подробно обсудили с военным командованием применение нашего дальнобойного оружия – применение наших ракет, наших дронов. Некоторые вещи, касающиеся производства, поставки в армию, тренировки наших экипажей", – сказал Зеленский.

Он также заявил, что Украина имеет четкие планы на ближайшие месяцы, чтобы масштабировать применение дальнобойного оружия.

"Украинская меткость уже видна, должно быть больше. Это абсолютно справедливо, что Украина наносит ответные удары, точечные удары. И, в отличие от России, мы знаем, чего хотим достичь – мира", – подытожил Зеленский.