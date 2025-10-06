Зеленський ветував закон про штрафи за неявку до парламенту – голова Центру формування політики

Володимир Зеленський (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Президент Володимир Зеленський наклав вето на закон №11387 щодо штрафів для урядовців, які ігнорують виклики парламенту. Про це повідомив керівник Центру формування політики Максим Костецький.

Він зазначив, що законопроєкт про штрафи за ігнорування виклику парламенту подавали, в першу чергу, як субʼєктивізацію парламенту, який хоче більше впливу як законодавча гілка влади.

"Так-от, в Офісі сказали, що спроба зарахована, хотіти можна скільки влізе, але знайте своє місце – "обмеженість парламентського контролю", всі діла. І взагалі не заважайте країною керувати, ваше діло кнопки натискати, а не питання дурні ставити", – заявив він.

У коментарі, що надійшов з Офісу президента, сказано, що "запропоновані законом новели" не враховують, зокрема політико-правову природу відповідальності уряду України перед парламентом. Також не враховується обмеженість форм парламентського контролю конституційними нормами, зокрема статтями 85, 87, 113, 115 Конституції України.

У документі зазначили, що в теорії права інститут політичної відповідальності розглядається як елемент механізму взаємовідносин між законодавчою та виконавчою гілками влади у визначенні і здійсненні основних напрямів політики та засобом відповідальності виконавчої влади перед законодавчою за неуспіх урядової політики.

Окрім цього, інститут мав забезпечити стабільність уряду, його незалежність від поточних змін політичної кон'юнктури у представницькому органі.

Документ (Ілюстрація: facebook.com/maksym.kostetskyi)