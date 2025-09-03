Рада ухвалила закон про відповідальність за неявку до парламенту
Верховна Рада ухвалила в цілому закон про адміністративну відповідальність за неявку на виклик парламенту без поважних причин. Про це повідомив нардеп від Голосу Ярослав Железняк.
"За" проголосували 229 нардепів.
Остаточний документ частково врахував одну з правок Железняка: згідно з нею, за неявку без поважних причин на офіційний виклик Верховної Ради людині загрожуватиме штраф від 800 до 1000 неоподаткованих доходів громадян.
Станом на 2025 ця сума становить 13 600 – 17 000 грн.
Проте положення про збільшення цього штрафу, якщо людина повторить порушення впродовж року, в остаточну редакцію не потрапило.
Надалі закон має підписати спікер парламенту Руслан Стефанчук і президент Володимир Зеленський. Документ набуде чинності наступного дня після опублікування.
Коментарі (0)