Рада ухвалила закон про відповідальність за неявку до парламенту
Верховна Рада ухвалила в цілому закон про адміністративну відповідальність за неявку на виклик парламенту без поважних причин. Про це повідомив нардеп від Голосу Ярослав Железняк.

"За" проголосували 229 нардепів.

Остаточний документ частково врахував одну з правок Железняка: згідно з нею, за неявку без поважних причин на офіційний виклик Верховної Ради людині загрожуватиме штраф від 800 до 1000 неоподаткованих доходів громадян.

Станом на 2025 ця сума становить 13 600 – 17 000 грн.

Проте положення про збільшення цього штрафу, якщо людина повторить порушення впродовж року, в остаточну редакцію не потрапило.

Надалі закон має підписати спікер парламенту Руслан Стефанчук і президент Володимир Зеленський. Документ набуде чинності наступного дня після опублікування.

  • Раніше, у червні 2025 року, до Ради за викликом нардепів не з'явилися тодішні міністри оборони Умєров та енергетики Галущенко.
