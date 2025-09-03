Рада приняла закон об ответственности за неявку в парламент

Если не прийти в Раду без уважительной причины, то будет грозить штраф

Иллюстративное фото: Depositphotos

Верховная Рада приняла в целом закон об административной ответственности за неявку на вызов парламента без уважительных причин. Об этом сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк.

"За" проголосовали 229 нардепов.

Окончательный документ частично учел одну из правок Железняка: согласно ей, за неявку без уважительных причин на официальный вызов Верховной Рады человеку будет грозить штраф от 800 до 1000 необлагаемых налогом доходов граждан.

По состоянию на 2025 эта сумма составляет 13 600 – 17 000 грн.

Однако положение об увеличении этого штрафа, если человек повторит нарушение в течение года, в окончательную редакцию не попало.

В дальнейшем закон должен подписать спикер парламента Руслан Стефанчук и президент Владимир Зеленский. Документ вступит в силу на следующий день после опубликования.