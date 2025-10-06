Зеленский ветировал штрафы за неявку в парламент – глава Центра формирования политики

Владимир Зеленский (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Президент Владимир Зеленский наложил вето на закон №11387 относительно штрафов для чиновников, игнорирующих вызовы парламента. Об этом сообщил руководитель Центра формирования политики Максим Костецкий.

Он отметил, что законопроект о штрафах за игнорирование вызова парламента подавали, в первую очередь, как субъективизацию парламента, который хочет больше влияния как законодательная ветвь власти.

"Так вот, в Офисе сказали, что попытка засчитана, хотеть можно сколько влезет, но знайте свое место – "ограниченность парламентского контроля", все дела. И вообще не мешайте страной управлять, ваше дело кнопки нажимать, а не вопросы глупые задавать", – заявил он.

В комментарии, поступившем из Офиса президента, сказано, что "предложенные законом новеллы" не учитывают, в частности политико-правовую природу ответственности правительства Украины перед парламентом. Также не учитывается ограниченность форм парламентского контроля конституционными нормами, в частности статьями 85, 87, 113, 115 Конституции Украины.

В документе отметили, что в теории права институт политической ответственности рассматривается как элемент механизма взаимоотношений между законодательной и исполнительной ветвями власти в определении и осуществлении основных направлений политики и средством ответственности исполнительной власти перед законодательной за неуспех правительственной политики.

Кроме этого, институт должен был обеспечить стабильность правительства, его независимость от текущих изменений политической конъюнктуры в представительном органе.

Документ (Иллюстрация: facebook.com/maksym.kostetskyi)