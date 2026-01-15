Зеленський зустрівся із Залужним. Джерело: Конспірології немає
Президент Володимир Зеленський повідомив про зустріч із послом України у Великій Британії та ексголовнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Співрозмовник LIGA.net у владі заявив, що у цій події "нема конспірології" і що колишній воєначальник перебуває у Києві у справах.
"Подякував йому [Залужному] за роботу в команді України. І важливо, що ми всі разом захищаємо незалежність України, наші національні інтереси, наших людей", – написав глава держави.
За словами Зеленського, вони із Залужним обговорили актуальні на даний час дипломатичні завдання, які "можуть посилити всіх нас – Україну, нашу стійкість".
Президент не навів інших деталей.
LIGA.net запитала у співрозмовника у владі, який погодився анонімно прокоментувати це питання, чи пропонувались Залужному якісь посади й чи не слід бачити конспірологію у цій зустрічі.
"Нема конспірології, це просто у нас нова політика відкритості, більше зустрічей показуємо", – відповів він.
За його словами, президент бачиться з багатьма та отримує різну інформацію – і влада це показує.
"Залужний тут в Києві у справах. Звісно, що вони говорили і загалом про ситуацію, і про дипломатичну роботу. Але нічого конспірологічного нема", – додав співбесідник LIGA.net.
- Раніше, 5 січня, Зеленський зустрівся з колишнім главою МЗС Кулебою та висловив радість, що той "у команді України". Рішень щодо призначення Кулеби на нову посаду поки що немає.
