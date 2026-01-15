Зеленський зустрівся із Залужним. Джерело: Конспірології немає

Глава України зустрівся з послом у Лондоні та колишнім головкомом ЗСУ. LIGA.net запитала, чи пропонувались посади

Володимир Зеленський та Валерій Залужний (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський повідомив про зустріч із послом України у Великій Британії та ексголовнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Співрозмовник LIGA.net у владі заявив, що у цій події "нема конспірології" і що колишній воєначальник перебуває у Києві у справах.

"Подякував йому [Залужному] за роботу в команді України. І важливо, що ми всі разом захищаємо незалежність України, наші національні інтереси, наших людей", – написав глава держави.

За словами Зеленського, вони із Залужним обговорили актуальні на даний час дипломатичні завдання, які "можуть посилити всіх нас – Україну, нашу стійкість".

Президент не навів інших деталей.

LIGA.net запитала у співрозмовника у владі, який погодився анонімно прокоментувати це питання, чи пропонувались Залужному якісь посади й чи не слід бачити конспірологію у цій зустрічі.

"Нема конспірології, це просто у нас нова політика відкритості, більше зустрічей показуємо", – відповів він.

За його словами, президент бачиться з багатьма та отримує різну інформацію – і влада це показує.

"Залужний тут в Києві у справах. Звісно, що вони говорили і загалом про ситуацію, і про дипломатичну роботу. Але нічого конспірологічного нема", – додав співбесідник LIGA.net.