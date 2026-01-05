"Радий, що Дмитро – в команді України". Зеленський зустрівся з ексглавою МЗС Кулебою
У понеділок, 5 січня, президент Володимир Зеленський зустрівся з колишнім міністром закордонних справ Дмитром Кулебою й висловив радість, що той "в команді України". Допис відповідного змісту глава держави опублікував у соціальних мережах.
Президент написав, що зустрівся з Кулебою, вони обговорили ситуацію навколо України – як політичну, так і інформаційну.
"Важливо, щоб український погляд на речі у світі був представлений і щоб це було достатньо сильно. Радий, що Дмитро – в команді України, і ми домовилися визначити напрями подальшої взаємодії", – додав Зеленський.
Згодом радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин у коментарі українським медіа розповів, що зустріч тривала майже годину.
"Вони домовилися, що будуть співпрацювати, а деталі скажуть, коли це буде вчасно", – уточнив Литвин.
Кулеба у соціальних мережах подякував Зеленському "за розлогу і важливу розмову про Україну".
"Радий був побачити президента, зосередженого на єдності, змінах та перемозі у війні. Сьогодні кожен у владі та поза нею має бути в команді України й приносити їй користь", – акцентував колишній міністр.
Кулеба обіймав посаду міністра закордонних справ з 4 березня 2020 року до 5 вересня 2024-го. Він був наймолодшим главою МЗС в українській історії.
- Останніми днями Зеленський здійснив важливі кадрові перестановки. 2 січня 2026 року Зеленський підписав указ про призначення Буданова на посаду глави ОП.
- Того самого дня він призначив Іващенка начальником ГУР. До цього він очолював Службу зовнішньої розвідки.
- 5 січня Зеленський призначив Кислицю, який був першим заступником глави МЗС, заступником керівника ОП.
