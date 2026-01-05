"Радий, що Дмитро – в команді України". Зеленський зустрівся з ексглавою МЗС Кулебою

Володимир Зеленський та Дмитро Кулеба (Фото: ОП)

У понеділок, 5 січня, президент Володимир Зеленський зустрівся з колишнім міністром закордонних справ Дмитром Кулебою й висловив радість, що той "в команді України". Допис відповідного змісту глава держави опублікував у соціальних мережах.

Президент написав, що зустрівся з Кулебою, вони обговорили ситуацію навколо України – як політичну, так і інформаційну.

"Важливо, щоб український погляд на речі у світі був представлений і щоб це було достатньо сильно. Радий, що Дмитро – в команді України, і ми домовилися визначити напрями подальшої взаємодії", – додав Зеленський.

Згодом радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин у коментарі українським медіа розповів, що зустріч тривала майже годину.

"Вони домовилися, що будуть співпрацювати, а деталі скажуть, коли це буде вчасно", – уточнив Литвин.

Кулеба у соціальних мережах подякував Зеленському "за розлогу і важливу розмову про Україну".

"Радий був побачити президента, зосередженого на єдності, змінах та перемозі у війні. Сьогодні кожен у владі та поза нею має бути в команді України й приносити їй користь", – акцентував колишній міністр.

Кулеба обіймав посаду міністра закордонних справ з 4 березня 2020 року до 5 вересня 2024-го. Він був наймолодшим главою МЗС в українській історії.