"Рад, что Дмитрий – в команде Украины". Зеленский встретился с экс-главой МИД Кулебой

Владимир Зеленский и Дмитрий Кулеба (Фото: ОП)

В понедельник, 5 января, президент Владимир Зеленский встретился с бывшим министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и выразил радость, что тот "в команде Украины". Публикацию соответствующего содержания глава государства опубликовал в социальных сетях.

Президент написал, что встретился с Кулебой, они обсудили ситуацию вокруг Украины – как политическую, так и информационную.

"Важно, чтобы украинский взгляд на вещи в мире был представлен и чтобы это было достаточно сильно. Рад, что Дмитрий – в команде Украины, и мы договорились определить направления дальнейшего взаимодействия", – добавил Зеленский.

Впоследствии советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин в комментарии украинским медиа рассказал, что встреча длилась почти час.

"Они договорились, что будут сотрудничать, а детали скажут, когда это будет вовремя", – уточнил Литвин.

Кулеба в социальных сетях поблагодарил Зеленского "за пространный и важный разговор об Украине".

"Рад был увидеть президента, сосредоточенного на единстве, изменениях и победе в войне. Сегодня каждый во власти и вне ее должен быть в команде Украины и приносить ей пользу", – акцентировал бывший министр.

Кулеба занимал должность министра иностранных дел с 4 марта 2020 года до 5 сентября 2024-го. Он был самым молодым главой МИД в украинской истории.