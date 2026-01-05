Кислица назначен первым заместителем Буданова в Офисе президента

Сергей Кислица (Фото: Постоянное представительство Украины при ООН/Facebook)

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Кислицу первым заместителем главы Офиса президента. Соответствующий указ №14/2026 уже подписан.

"Назначить Кислицу Сергея Олеговича первым заместителем руководителя Офиса президента Украины", – говорится в документе.

Перед этим, 3 января, президент анонсировал смену должности для Кислицы, который был первым заместителем министра иностранных дел. Он отметил, что тот все равно продолжит работу в переговорном процессе.