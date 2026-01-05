Кислица назначен первым заместителем Буданова в Офисе президента
Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Кислицу первым заместителем главы Офиса президента. Соответствующий указ №14/2026 уже подписан.
"Назначить Кислицу Сергея Олеговича первым заместителем руководителя Офиса президента Украины", – говорится в документе.
Перед этим, 3 января, президент анонсировал смену должности для Кислицы, который был первым заместителем министра иностранных дел. Он отметил, что тот все равно продолжит работу в переговорном процессе.
- 2 января Зеленский и Клименко обсудили вопрос деятельности ГПСУ и увольнения руководителя Сергея Дейнеки. 4 января он был назначен советником главы МВД.
- В тот же день Зеленский предложил главе ГУР Кириллу Буданову возглавить Офис президента – тот согласился. Вместо Буданова военной разведкой будет руководить Олег Иващенко – глава Службы внешней разведки Украины. Уже подписаны указы.
- Кроме этого Зеленский предложил Федорову стать министром обороны.
- 3 января президент заявил, что рассчитывает на поддержку Верховной Радой кандидатуры министра обороны Дениса Шмыгаля на должность вице-премьер-министра – министра энергетики.
- 4 января Зеленский уволил главу ГПСУ и назначил временного руководителя.
