Кислицу назначат первым заместителем Буданова
Евгения Мазур
Специальная корреспондентка LIGA.net
Первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица будет назначен первым заместителем руководителя Офиса президента. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, во время встречи 3 января он с Кислицей обсудил детали дипломатической работы и возможности усиления этого направления в Офисе президента. А именно – обеспечение коммуникации с партнерами на самом высоком уровне, развитие двусторонней работы и синхронизацию с системой МИД.
"Сергей Кислица будет назначен первым заместителем руководителя Офиса президента. Конечно, он продолжит работу и в переговорном процессе", – сказал Зеленский.
- Ранее президент заявил, что рассчитывает на поддержку Верховной Радой кандидатуры министра обороны Дениса Шмыгаля на должность вице-премьер-министра – министра энергетики.
- 2 января Зеленский предложил Федорову стать министром обороны.
