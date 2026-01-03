Кислицу назначат первым заместителем Буданова

Сергей Кислица (Фото: Biel Alino / EPA)

Первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица будет назначен первым заместителем руководителя Офиса президента. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, во время встречи 3 января он с Кислицей обсудил детали дипломатической работы и возможности усиления этого направления в Офисе президента. А именно – обеспечение коммуникации с партнерами на самом высоком уровне, развитие двусторонней работы и синхронизацию с системой МИД.

"Сергей Кислица будет назначен первым заместителем руководителя Офиса президента. Конечно, он продолжит работу и в переговорном процессе", – сказал Зеленский.

Ранее президент заявил, что рассчитывает на поддержку Верховной Радой кандидатуры министра обороны Дениса Шмыгаля на должность вице-премьер-министра – министра энергетики.

2 января Зеленский предложил Федорову стать министром обороны.