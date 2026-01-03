Кислицю призначать першим заступником Буданова
Євгенія Мазур
Спеціальна кореспондентка LIGA.net
Перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця буде призначений першим заступником керівника Офісу президента. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
За його словами, під час зустрічі 3 січня він із Кислицею обговорив деталі дипломатичної роботи та можливості посилення цього напряму в Офісі президента. А саме – забезпечення комунікації з партнерами на найвищому рівні, розвиток двосторонньої роботи й синхронізацію із системою МЗС.
"Сергій Кислиця буде призначений першим заступником керівника Офісу президента. Звісно, він продовжить роботу і в переговорному процесі", – сказав Зеленський.
- Раніше президент заявив, що розраховує на підтримку Верховною Радою кандидатури міністра оборони Дениса Шмигаля на посаду віцепрем’єр-міністра – міністра енергетики.
- 2 січня Зеленський запропонував Федорову стати міністром оборони.
Коментарі (0)