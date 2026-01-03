Кислицю призначать першим заступником Буданова

Сергій Кислиця (Фото: Biel Alino / EPA)

Перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця буде призначений першим заступником керівника Офісу президента. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, під час зустрічі 3 січня він із Кислицею обговорив деталі дипломатичної роботи та можливості посилення цього напряму в Офісі президента. А саме – забезпечення комунікації з партнерами на найвищому рівні, розвиток двосторонньої роботи й синхронізацію із системою МЗС.

"Сергій Кислиця буде призначений першим заступником керівника Офісу президента. Звісно, він продовжить роботу і в переговорному процесі", – сказав Зеленський.

Раніше президент заявив, що розраховує на підтримку Верховною Радою кандидатури міністра оборони Дениса Шмигаля на посаду віцепрем’єр-міністра – міністра енергетики.

2 січня Зеленський запропонував Федорову стати міністром оборони.