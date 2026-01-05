Кислицю призначено першим заступником Буданова в Офісі президента

Сергій Кислиця (Фото: Постійне представництво України при ООН/Facebook)

Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Кислицю першим заступником голови Офісу президента. Відповідний указ №14/2026 вже підписаний.

"Призначити Кислицю Сергія Олеговича першим заступником керівника Офісу президента України", – йдеться в документі.

Перед цим, 3 січня, президент анонсував зміну посади для Кислиці, який був перший заступником міністра закордонних справ. Він наголосив, що той все одно й надалі працюватиме в переговорному процесі.