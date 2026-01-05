Кислицю призначено першим заступником Буданова в Офісі президента
Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Кислицю першим заступником голови Офісу президента. Відповідний указ №14/2026 вже підписаний.
"Призначити Кислицю Сергія Олеговича першим заступником керівника Офісу президента України", – йдеться в документі.
Перед цим, 3 січня, президент анонсував зміну посади для Кислиці, який був перший заступником міністра закордонних справ. Він наголосив, що той все одно й надалі працюватиме в переговорному процесі.
- 2 січня Зеленський та Клименко обговорили питання діяльності ДПСУ та звільнення керівника Сергія Дейнеки. 4 січня його було призначено радником голови МВС.
- Того ж дня Зеленський запропонував голові ГУР Кирилу Буданову очолити Офіс президента – той погодився. Замість Буданова воєнною розвідкою керуватиме Олег Іващенко – очільник Служби зовнішньої розвідки України. Вже підписано укази.
- Окрім цього Зеленський запропонував Федорову стати міністром оборони.
- 3 січня президент заявив, що розраховує на підтримку Верховною Радою кандидатури міністра оборони Дениса Шмигаля на посаду віцепрем’єр-міністра – міністра енергетики.
- 4 січня Зеленський звільнив голову ДПСУ і призначив тимчасового керівника.
