Зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті: трьом обвинуваченим дали по шість років тюрми

Інцидент стався наприкінці серпня 2021 року в одному з сіл Мукачівського району

Фото: Суспільне Ужгород/Руслана Гостюк

У Закарпатській області троє обвинувачених у справі про сексуальне насильство над неповнолітньою дівчиною у 2021 році отримали по шість років ув'язнення. Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що трьох чоловіків із Закарпаття засудили до шести років тюрми за сексуальне насильство над 14-річною дівчиною. Засуджених забрали під варту безпосередньо в залі суду.

Раніше вони частково відшкодували моральну шкоду в розмірі 150 000 грн, але суд вирішив, що вони повинні виплатити ще 300 000 грн потерпілій.

Інцидент стався наприкінці серпня 2021 року в одному з сіл Мукачівського району.

Перший вирок, що передбачав п'ять років ув'язнення з випробувальним терміном, був оскаржений прокурорами й адвокатами потерпілої через його м'якість. Закарпатський апеляційний суд скасував це рішення і повернув справу на новий розгляд. Судові засідання проходили у закритому режимі.

Вирок набере чинності після завершення строку подачі апеляції, якщо його не оскаржать.

Уповноважений Верховної Ради Дмитро Лубінець заявив: "Нагадаю, що ця справа затягувалася й було порушене право громадянки на справедливий суд. Подія сталася ще у 2021 році, перший вирок був ухвалений у 2023 році, але рішення було оскаржене".

Омбудсман ініціював низку заходів для моніторингу прав у процесі:

→ організував спостереження за судовими засіданнями на всіх етапах справи й подав клопотання до Закарпатського апеляційного суду, одне з яких було задоволене, щоб працівники Офісу омбудсмана мали доступ до закритих засідань;

→ звернувся до Вищої кваліфікаційної комісії суддів і Вищої ради правосуддя, щоб прискорити розгляд справи й уникнути її затягування через відрядження судді.