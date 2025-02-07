Зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті: трьом обвинуваченим дали по шість років тюрми
У Закарпатській області троє обвинувачених у справі про сексуальне насильство над неповнолітньою дівчиною у 2021 році отримали по шість років ув'язнення. Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.
Зазначається, що трьох чоловіків із Закарпаття засудили до шести років тюрми за сексуальне насильство над 14-річною дівчиною. Засуджених забрали під варту безпосередньо в залі суду.
Раніше вони частково відшкодували моральну шкоду в розмірі 150 000 грн, але суд вирішив, що вони повинні виплатити ще 300 000 грн потерпілій.
Інцидент стався наприкінці серпня 2021 року в одному з сіл Мукачівського району.
Перший вирок, що передбачав п'ять років ув'язнення з випробувальним терміном, був оскаржений прокурорами й адвокатами потерпілої через його м'якість. Закарпатський апеляційний суд скасував це рішення і повернув справу на новий розгляд. Судові засідання проходили у закритому режимі.
Вирок набере чинності після завершення строку подачі апеляції, якщо його не оскаржать.
Уповноважений Верховної Ради Дмитро Лубінець заявив: "Нагадаю, що ця справа затягувалася й було порушене право громадянки на справедливий суд. Подія сталася ще у 2021 році, перший вирок був ухвалений у 2023 році, але рішення було оскаржене".
Омбудсман ініціював низку заходів для моніторингу прав у процесі:
→ організував спостереження за судовими засіданнями на всіх етапах справи й подав клопотання до Закарпатського апеляційного суду, одне з яких було задоволене, щоб працівники Офісу омбудсмана мали доступ до закритих засідань;
→ звернувся до Вищої кваліфікаційної комісії суддів і Вищої ради правосуддя, щоб прискорити розгляд справи й уникнути її затягування через відрядження судді.
- У 2021 році в селі Верхні Ворота на Закарпатті троє неповнолітніх зґвалтували свою також неповнолітню знайому, знімаючи це на відео. На суді всі троє визнали свою провину.
- 16 березня 2023 року суддя Воловецького районного суду Закарпатської області присудила винним по п'ять років позбавлення волі, проте звільнила всіх трьох від покарання, призначивши випробувальний термін на два роки. Як зазначив Офіс омбудсмана, вирок було винесено за статтею ККУ про сексуальне насильство "без проникнення", а не за статтею про зґвалтування.
- 27 березня в ОГП заявили, що прокуратура готує оскарження вироку.
- У серпні того самого року ухвалою Закарпатського апеляційного суду вирок першої інстанції скасовано, а справу направлено на новий судовий розгляд.