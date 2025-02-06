У Конго чоловіки, які втекли з в'язниці, зґвалтували і спалили живцем понад 100 жінок – ООН
У Демократичній Республіці Конго чоловіки, які втекли з в’язниці Мунзензе в місті Гома, зґвалтували понад 100 жінок-ув’язнених, а потім спалили їх живцем. Про це повідомляють BBC та The Guardian з посиланням на внутрішній звіт Організації Об'єднаних Націй.
Зазначається, що втеча сталася 27 січня, коли місто захопили повстанці з угруповання "Рух 23 березня" (М23), підтримуваного Руандою. Звільнені чоловіки-в'язні увірвалися до жіночого крила в’язниці, напали на жінок, а згодом підпалили будівлю. Більшість постраждалих загинули.
Як зазначає The Guardian, посилаючись на заступницю голови миротворчих сил ООН у Гомі Вівіан ван де Перре, з в’язниці втекли кілька тисяч осіб. За її даними, у виправному закладі утримувалося близько 4000 чоловіків.
"Кілька сотень жінок також були в тій в'язниці. Їх усіх зґвалтували, а потім підпалили жіноче крило. Усі вони померли", – повідомила вона.
Rebel group breaks into Congolese prison and forces its way into female ward. pic.twitter.com/5DkkzES1fR— Daily Mail Online (@MailOnline) February 5, 2025
- 19 травня 2024 року Збройні сили ДР Конго відбили спробу державного перевороту за участю конголезьких та іноземних бойовиків.
- 27 січня 2025 року стало відомо, що підтримувані Руандою повстанці з угруповання M23 заявили про взяття під контроль міста Гома – ключового адміністративного й економічного центру на сході ДРК.