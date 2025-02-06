У Конго чоловіки, які втекли з в'язниці, зґвалтували і спалили живцем понад 100 жінок – ООН

Інцидент стався після того, як тисячі чоловіків, які відбували покарання, втекли з в'язниці Мунзензе 27 січня

Поховання жертв конфлікту в Конго (Фото: ЕРА/Stringer)

У Демократичній Республіці Конго чоловіки, які втекли з в’язниці Мунзензе в місті Гома, зґвалтували понад 100 жінок-ув’язнених, а потім спалили їх живцем. Про це повідомляють BBC та The Guardian з посиланням на внутрішній звіт Організації Об'єднаних Націй.

Зазначається, що втеча сталася 27 січня, коли місто захопили повстанці з угруповання "Рух 23 березня" (М23), підтримуваного Руандою. Звільнені чоловіки-в'язні увірвалися до жіночого крила в’язниці, напали на жінок, а згодом підпалили будівлю. Більшість постраждалих загинули.

Як зазначає The Guardian, посилаючись на заступницю голови миротворчих сил ООН у Гомі Вівіан ван де Перре, з в’язниці втекли кілька тисяч осіб. За її даними, у виправному закладі утримувалося близько 4000 чоловіків.

"Кілька сотень жінок також були в тій в'язниці. Їх усіх зґвалтували, а потім підпалили жіноче крило. Усі вони померли", – повідомила вона.

Rebel group breaks into Congolese prison and forces its way into female ward. pic.twitter.com/5DkkzES1fR — Daily Mail Online (@MailOnline) February 5, 2025

19 травня 2024 року Збройні сили ДР Конго відбили спробу державного перевороту за участю конголезьких та іноземних бойовиків.

27 січня 2025 року стало відомо, що підтримувані Руандою повстанці з угруповання M23 заявили про взяття під контроль міста Гома – ключового адміністративного й економічного центру на сході ДРК.