У Конго чоловіки, які втекли з в'язниці, зґвалтували і спалили живцем понад 100 жінок – ООН

У Демократичній Республіці Конго чоловіки, які втекли з в’язниці Мунзензе в місті Гома, зґвалтували понад 100 жінок-ув’язнених, а потім спалили їх живцем. Про це повідомляють BBC та The Guardian з посиланням на внутрішній звіт Організації Об'єднаних Націй.

Зазначається, що втеча сталася 27 січня, коли місто захопили повстанці з угруповання "Рух 23 березня" (М23), підтримуваного Руандою. Звільнені чоловіки-в'язні увірвалися до жіночого крила в’язниці, напали на жінок, а згодом підпалили будівлю. Більшість постраждалих загинули.

Як зазначає The Guardian, посилаючись на заступницю голови миротворчих сил ООН у Гомі Вівіан ван де Перре, з в’язниці втекли кілька тисяч осіб. За її даними, у виправному закладі утримувалося близько 4000 чоловіків.

"Кілька сотень жінок також були в тій в'язниці. Їх усіх зґвалтували, а потім підпалили жіноче крило. Усі вони померли", – повідомила вона.

