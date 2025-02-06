В Конго сбежавшие из тюрьмы мужчины изнасиловали и сожгли заживо более 100 женщин – ООН

Инцидент произошел после того, как тысячи мужчин, отбывавших наказание, скрылись из тюрьмы Мунзензе 27 января

Захоронение жертв конфликта в Конго (Фото: ERA/Stringer)

В Демократической Республике Конго мужчины, сбежавшие из тюрьмы Мунзензе в городе Гома, изнасиловали более 100 женщин-заключенных, а затем сожгли их заживо. Об этом сообщает BBC и The Guardian со ссылкой на внутренний отчет Организации Объединенных Наций.

Отмечается, что побег произошел 27 января, когда город захватили повстанцы из группировки "Движение 23 марта" (М23), поддерживаемой Руандой. Освобожденные заключенные ворвались в женское крыло тюрьмы, напали на женщин, а впоследствии подожгли здание. Большинство пострадавших погибли.

Как отмечает The Guardian, ссылаясь на замглавы миротворческих сил ООН в Гоме Вивиан ван де Перре, из тюрьмы сбежали несколько тысяч человек. По ее данным, в исправительном заведении содержалось около 4000 мужчин.

"Несколько сотен женщин также были в тюрьме. Их всех изнасиловали, а затем подожгли женское крыло. Все они умерли", – сообщила она.

Rebel group breaks в Congolese prison и силы его способов в female ward. pic.twitter.com/5DkkzES1fR — Daily Mail Online (@MailOnline) February 5, 2025

19 мая 2024 года Вооруженные силы ДР Конго отразили попытку государственного переворота с участием конголезских и иностранных боевиков.

27 января 2025 стало известно, что поддерживаемые Руандой повстанцы из группировки M23 заявили о взятии под контроль города Гома – ключевого административного и экономического центра на востоке ДРК.