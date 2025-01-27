Поддерживаемые Руандой повстанцы захватили город-миллионник в Конго: что происходит
Поддерживаемые Руандой повстанцы из группировки M23 заявили о взятии под контроль города Гома – ключевого административного и экономического центра на востоке Демократической Республики Конго, пишут Reuters и Africa news. Местные жители публикуют видео, где видно, как повстанцы патрулируют центральные улицы после стремительного наступления в воскресенье на конголезскую армию.
Во многих районах города отсутствуют электроснабжение и вода. Повстанцы приказали военным сложить оружие, установив для этого 48-часовой срок, завершившийся 26 января. Поступают сообщения о погибших и раненых при перестрелках.
Presos do presidio central de Goma, RDC, aparador assim que militantes do grupo M23, как apoio do exército de Ruanda, ocupou a cidade. #GOMA_RDC #Ruanda #M23 #아프리카 pic.twitter.com/l9MoST7Pi2— Hugo Borges (@hbj_r77032) January 27, 2025
Отмечается, что в результате столкновений погибли международные миротворцы, а сотни тысяч жителей были вынуждены бежать, опасаясь эскалации многолетнего конфликта, который может перерасти в масштабную региональную войну.
По данным ООН и источников в сфере безопасности, вместе с повстанцами M23 в операции в Гоме участвовало 3000-4000 руандийских солдат. По данным журналистов, войска Конго и Руанды открывали огонь друг по другу через общую границу в Гоме, где поддерживаемые Руандой повстанцы начали наступление.
🚨 ¿OTRO CONFLICTO EN EL MUNDO?— Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) January 27, 2025
🇷🇼🇨🇩 Milicias rebeldes del M23, grupo respaldado por Ruanda, diu que capturó la ciutat de Goma, a la RD Congo, con casi 800,000 habitantes. En las imágenes puede verse a la misión sudafricana defensandose del avance de los rebeldes. pic.twitter.com/qymHxvx0FU
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