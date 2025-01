Поддерживаемые Руандой повстанцы захватили город-миллионник в Конго: что происходит

Поддерживаемые Руандой повстанцы из группировки M23 заявили о взятии под контроль города Гома – ключевого административного и экономического центра на востоке Демократической Республики Конго, пишут Reuters и Africa news. Местные жители публикуют видео, где видно, как повстанцы патрулируют центральные улицы после стремительного наступления в воскресенье на конголезскую армию.

Во многих районах города отсутствуют электроснабжение и вода. Повстанцы приказали военным сложить оружие, установив для этого 48-часовой срок, завершившийся 26 января. Поступают сообщения о погибших и раненых при перестрелках.

Presos do presidio central de Goma, RDC, aparador assim que militantes do grupo M23, как apoio do exército de Ruanda, ocupou a cidade. #GOMA_RDC #Ruanda #M23 #아프리카 pic.twitter.com/l9MoST7Pi2