Поддерживаемые Руандой повстанцы захватили город-миллионник в Конго: что происходит

Фото: ЕРА/MOISE NIYONZIMA

Поддерживаемые Руандой повстанцы из группировки M23 заявили о взятии под контроль города Гома – ключевого административного и экономического центра на востоке Демократической Республики Конго, пишут Reuters и Africa news. Местные жители публикуют видео, где видно, как повстанцы патрулируют центральные улицы после стремительного наступления в воскресенье на конголезскую армию.

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Во многих районах города отсутствуют электроснабжение и вода. Повстанцы приказали военным сложить оружие, установив для этого 48-часовой срок, завершившийся 26 января. Поступают сообщения о погибших и раненых при перестрелках.

Presos do presidio central de Goma, RDC, aparador assim que militantes do grupo M23, как apoio do exército de Ruanda, ocupou a cidade. #GOMA_RDC #Ruanda #M23 #아프리카 pic.twitter.com/l9MoST7Pi2 — Hugo Borges (@hbj_r77032) January 27, 2025

Отмечается, что в результате столкновений погибли международные миротворцы, а сотни тысяч жителей были вынуждены бежать, опасаясь эскалации многолетнего конфликта, который может перерасти в масштабную региональную войну.

По данным ООН и источников в сфере безопасности, вместе с повстанцами M23 в операции в Гоме участвовало 3000-4000 руандийских солдат. По данным журналистов, войска Конго и Руанды открывали огонь друг по другу через общую границу в Гоме, где поддерживаемые Руандой повстанцы начали наступление.

🚨 ¿OTRO CONFLICTO EN EL MUNDO?



🇷🇼🇨🇩 Milicias rebeldes del M23, grupo respaldado por Ruanda, diu que capturó la ciutat de Goma, a la RD Congo, con casi 800,000 habitantes. En las imágenes puede verse a la misión sudafricana defensandose del avance de los rebeldes. pic.twitter.com/qymHxvx0FU — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) January 27, 2025

СПРАВКА Демократическая Республика Конго обвиняет Руанду в поддержке M23, в частности в поставке оружии, что та отрицает. В ответ ДРК разорвала дипломатические отношения с Руандой. Корни конфликта уходят к геноциду в Руанде 1994 года, который привел к дестабилизации региона и появлению группировок, таких как M23, представляющих интересы конголезских тутси. Эскалация вызывает беспокойство из-за риска масштабной региональной войны. Совет Безопасности ООН готовит экстренное заседание для обсуждения кризиса. Демократическая Республика Конго обвиняет Руанду в поддержке M23, в частности в поставке оружии, что та отрицает. В ответ ДРК разорвала дипломатические отношения с Руандой. Корни конфликта уходят к геноциду в Руанде 1994 года, который привел к дестабилизации региона и появлению группировок, таких как M23, представляющих интересы конголезских тутси. Эскалация вызывает беспокойство из-за риска масштабной региональной войны. Совет Безопасности ООН готовит экстренное заседание для обсуждения кризиса.