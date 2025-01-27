Поддерживаемые Руандой повстанцы захватили город-миллионник в Конго: что происходит
Фото: ЕРА/MOISE NIYONZIMA

Поддерживаемые Руандой повстанцы из группировки M23 заявили о взятии под контроль города Гома – ключевого административного и экономического центра на востоке Демократической Республики Конго, пишут Reuters и Africa news. Местные жители публикуют видео, где видно, как повстанцы патрулируют центральные улицы после стремительного наступления в воскресенье на конголезскую армию.

Во многих районах города отсутствуют электроснабжение и вода. Повстанцы приказали военным сложить оружие, установив для этого 48-часовой срок, завершившийся 26 января. Поступают сообщения о погибших и раненых при перестрелках.

Отмечается, что в результате столкновений погибли международные миротворцы, а сотни тысяч жителей были вынуждены бежать, опасаясь эскалации многолетнего конфликта, который может перерасти в масштабную региональную войну.

По данным ООН и источников в сфере безопасности, вместе с повстанцами M23 в операции в Гоме участвовало 3000-4000 руандийских солдат. По данным журналистов, войска Конго и Руанды открывали огонь друг по другу через общую границу в Гоме, где поддерживаемые Руандой повстанцы начали наступление.

СПРАВКА
Демократическая Республика Конго обвиняет Руанду в поддержке M23, в частности в поставке оружии, что та отрицает. В ответ ДРК разорвала дипломатические отношения с Руандой. Корни конфликта уходят к геноциду в Руанде 1994 года, который привел к дестабилизации региона и появлению группировок, таких как M23, представляющих интересы конголезских тутси. Эскалация вызывает беспокойство из-за риска масштабной региональной войны. Совет Безопасности ООН готовит экстренное заседание для обсуждения кризиса.
  • Демократическая Республика Конго – важный источник кобальта, используемого в батареях для электромобилей и бытовой электроники. На эту страну приходится около 70% мировой добычи этого металла.
  • 19 мая 2024 года Вооруженные силы ДР Конго отразили попытку государственного переворота с участием конголезских и иностранных боевиков.
Читайте также
Франция выходит из Африки, чтобы не помогать путчистам – Макрон
африкаКонгоРуанда