Франция выходит из Африки, чтобы не помогать путчистам – Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что контингент французских войск покидает африканские страны. Об этом он сказал на ежегодной встрече с послами 6 января, передает Укринформ.
Он отметил, что Франция помогала суверенным африканским государствам, проводя антитеррористические операции против джихадистов, однако ее армия покидает эти страны, поскольку не хочет помогать хунтам, пришедшим к власти при поддержке России.
"Мы ушли, потому что там были перевороты и потому что мы были там по просьбе суверенных государств, которые попросили Францию прийти. Однако Франции больше не было места там, поскольку мы не помощники путчистов", – сказал Макрон.
По его словам, Франция предложила главам африканских государств "реорганизовать" свое присутствие.
"И это хорошо, потому что мир меняется, и мы должны принять это новое партнерство с континентом", – отметил Макрон.
- В мае 2024-го ГУР сообщило, что россияне начали активную кампанию по набору иностранных наемников для войны против Украины – в частности, обещают африканцам по $2000 за подписание контракта с армией РФ.
- В августе французская газета Le Monde писала, что из-за наступления ВСУ в Курской области наемники так называемой частной военной компании "Медведи", связанной с Минобороны РФ, покидают африканскую страну Буркина-Фасо.
- В октябре МИД обратился к наемникам из Африки и Ближнего Востока, которых Россия использует в войне как "пушечное мясо": призвали воспользоваться проектом "Хочу жить".
Читайте также: Россия обманом вербует 18-летних африканок, латиноамериканок и азиаток на сборку "шахедов"