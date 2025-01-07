Франция выходит из Африки, чтобы не помогать путчистам – Макрон

Французский лидер подчеркнул, что войска были там по просьбе суверенных государств, но теперь им там нет места

Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что контингент французских войск покидает африканские страны. Об этом он сказал на ежегодной встрече с послами 6 января, передает Укринформ.

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Он отметил, что Франция помогала суверенным африканским государствам, проводя антитеррористические операции против джихадистов, однако ее армия покидает эти страны, поскольку не хочет помогать хунтам, пришедшим к власти при поддержке России.

"Мы ушли, потому что там были перевороты и потому что мы были там по просьбе суверенных государств, которые попросили Францию прийти. Однако Франции больше не было места там, поскольку мы не помощники путчистов", – сказал Макрон.

По его словам, Франция предложила главам африканских государств "реорганизовать" свое присутствие.

"И это хорошо, потому что мир меняется, и мы должны принять это новое партнерство с континентом", – отметил Макрон.

СПРАВКА. Франция уже 10 лет принимает участие в военных операциях в Сахеле для борьбы с джихадистами, связанными с Аль-Каидой или ИГИЛ. За это время там погибли 58 французских солдат. Однако Франция была вынуждена вывести свои войска из Мали, Буркина-Фасо и Нигера в период с 2022 по 2023 год после того, как к власти в этих трех странах пришли сблизившиеся с Россией военные хунты. В конце декабря 2024 года первый контингент французских солдат также покинул Чад. Вскоре французская армия должна выйти из Сенегала. Президент этой страны заявил, что пребывание иностранных войск в стране несовместимо с ее суверенитетом.

В мае 2024-го ГУР сообщило, что россияне начали активную кампанию по набору иностранных наемников для войны против Украины – в частности, обещают африканцам по $2000 за подписание контракта с армией РФ.

В августе французская газета Le Monde писала, что из-за наступления ВСУ в Курской области наемники так называемой частной военной компании "Медведи", связанной с Минобороны РФ, покидают африканскую страну Буркина-Фасо.

В октябре МИД обратился к наемникам из Африки и Ближнего Востока, которых Россия использует в войне как "пушечное мясо": призвали воспользоваться проектом "Хочу жить".

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