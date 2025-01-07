Франція виходить з Африки, щоб не допомагати путчистам – Макрон

Французький лідер наголосив, що війська були там на прохання суверенних держав, але тепер їм там немає місця

Емманюель Макрон (Фото: EPA)

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що контингент французьких військ залишає африканські країни. Про це він сказав на щорічній зустрічі із послами 6 січня, передає Укрінформ.

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Він зазначив, що Франція допомагала суверенним африканським державам, проводячи антитерористичні операції проти джихадистів, однак її армія залишає ці країни, оскільки не хоче допомагати хунтам, які прийшли до влади за підтримки Росії.

"Ми пішли, тому що там були перевороти і тому що ми були там на прохання суверенних держав, які попросили Францію прийти. Однак Франції більше не було місця там, оскільки ми не помічники путчистів", – сказав Макрон.

За його словами, Франція запропонувала главам африканських держав "реорганізувати" свою присутність.

"І це добре, тому що світ змінюється, і ми повинні прийняти це нове партнерство з континентом", – зазначив Макрон.

ДОВІДКА. Франція вже 10 років бере участь у військових операціях у Сахелі для боротьби із джихадистами, пов'язаними з Аль-Каїдою або ІДІЛ. За цей час там загинули 58 французьких солдатів. Однак Франція була змушена вивести свої війська з Малі, Буркіна-Фасо та Нігеру в період з 2022 по 2023 рік після того, як до влади в цих трьох країнах прийшли військові хунти, які зблизилися з Росією. Наприкінці грудня 2024 року перший контингент французьких солдатів також залишив Чад. Невдовзі французька армія має вийти і з Сенегалу. Президент цієї країни заявив, що перебування іноземних військ в країні несумісне з її суверенітетом.

У травні 2024-го ГУР повідомило, що росіяни розпочали активну кампанію з набору іноземних найманців для війни проти України – зокрема, обіцяють африканцям по $2000 за підписання контракту з армією РФ.

У серпні французька газета Le Monde писала, що через наступ ЗСУ у Курській області найманці так званої приватної військової компанії "Ведмеді", пов’язаної з Міноборони країни-агресорки, залишають африканську країну Буркіна-Фасо.

У жовтні МЗС звернулося до найманців з Африки та Близького Сходу, яких Росія використовує у війні як "гарматне м'ясо": закликали скористатися проєктом "Хочу жити".

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