Підтримувані Руандою повстанці захопили місто-мільйонник у Конго: що відбувається у регіоні

Між Демократичною Республікою Конго (ДРК) та Руандою загострилися відносини через активізацію повстанського руху M23 на сході ДРК

Фото: ЕРА/MOISE NIYONZIMA

Підтримувані Руандою повстанці з угруповання M23 заявили про взяття під контроль міста Гома – ключового адміністративного й економічного центру на сході Демократичної Республіки Конго, пишуть Reuters та Africa news. Місцеві жителі публікують відео, де видно, як повстанці патрулюють центральні вулиці після стрімкого наступу на конголезьку армію, що стався в неділю.

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У багатьох районах міста відсутні електропостачання та вода. Повстанці наказали військовим скласти зброю, встановивши для цього 48-годинний термін, що завершився 26 січня. Надходять повідомлення про загиблих і поранених під час перестрілок.

Presos do presídio central de Goma, RDC, escaparam assim que militantes do grupo M23, com apoio do exército de Ruanda, ocupou a cidade. #GOMA_RDC #Ruanda #M23 #Afrika pic.twitter.com/l9MoST7Pi2 — Hugo Borges (@hbj_r77032) January 27, 2025

Зазначається, що унаслідок сутичок загинули міжнародні миротворці, а сотні тисяч мешканців були змушені тікати, побоюючись ескалації багаторічного конфлікту, який може перерости в масштабну регіональну війну.

За даними ООН і джерел у сфері безпеки, разом із повстанцями M23 в операції у Гомі брали участь 3000-4000 руандійських солдатів. За даними журналістів, війська Конго та Руанди відкривали вогонь одне по одному через спільний кордон у Гомі, де підтримувані Руандою повстанці розпочали наступ.

🚨 ¿OTRO CONFLICTO EN EL MUNDO?



🇷🇼🇨🇩 Milicias rebeldes del M23, grupo respaldado por Ruanda, dice que capturó la ciudad de Goma, en la RD Congo, con casi 800,000 habitantes. En las imágenes puede verse a la misión sudafricana defendiéndose del avance de los rebeldes. pic.twitter.com/qymHxvx0FU — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) January 27, 2025

ДОВІДКА Демократична Республіка Конго звинувачує Руанду в підтримці M23, зокрема в постачанні військ і зброї, що та заперечує. У відповідь ДРК розірвала дипломатичні відносини з Руандою. Коріння конфлікту сягає геноциду в Руанді 1994 року, який призвів до дестабілізації регіону та появи угруповань, таких як M23, що представляють інтереси конголезьких тутсі. Ескалація викликає занепокоєння через ризик масштабної регіональної війни. Рада Безпеки ООН готує екстрене засідання для обговорення кризи. Демократична Республіка Конго звинувачує Руанду в підтримці M23, зокрема в постачанні військ і зброї, що та заперечує. У відповідь ДРК розірвала дипломатичні відносини з Руандою. Коріння конфлікту сягає геноциду в Руанді 1994 року, який призвів до дестабілізації регіону та появи угруповань, таких як M23, що представляють інтереси конголезьких тутсі. Ескалація викликає занепокоєння через ризик масштабної регіональної війни. Рада Безпеки ООН готує екстрене засідання для обговорення кризи.