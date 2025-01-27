Підтримувані Руандою повстанці захопили місто-мільйонник у Конго: що відбувається у регіоні
Фото: ЕРА/MOISE NIYONZIMA

Підтримувані Руандою повстанці з угруповання M23 заявили про взяття під контроль міста Гома – ключового адміністративного й економічного центру на сході Демократичної Республіки Конго, пишуть Reuters та Africa news. Місцеві жителі публікують відео, де видно, як повстанці патрулюють центральні вулиці після стрімкого наступу на конголезьку армію, що стався в неділю.

У багатьох районах міста відсутні електропостачання та вода. Повстанці наказали військовим скласти зброю, встановивши для цього 48-годинний термін, що завершився 26 січня. Надходять повідомлення про загиблих і поранених під час перестрілок.

Зазначається, що унаслідок сутичок загинули міжнародні миротворці, а сотні тисяч мешканців були змушені тікати, побоюючись ескалації багаторічного конфлікту, який може перерости в масштабну регіональну війну.

За даними ООН і джерел у сфері безпеки, разом із повстанцями M23 в операції у Гомі брали участь 3000-4000 руандійських солдатів. За даними журналістів, війська Конго та Руанди відкривали вогонь одне по одному через спільний кордон у Гомі, де підтримувані Руандою повстанці розпочали наступ.

ДОВІДКА
Демократична Республіка Конго звинувачує Руанду в підтримці M23, зокрема в постачанні військ і зброї, що та заперечує. У відповідь ДРК розірвала дипломатичні відносини з Руандою. Коріння конфлікту сягає геноциду в Руанді 1994 року, який призвів до дестабілізації регіону та появи угруповань, таких як M23, що представляють інтереси конголезьких тутсі. Ескалація викликає занепокоєння через ризик масштабної регіональної війни. Рада Безпеки ООН готує екстрене засідання для обговорення кризи.
  • Демократична Республіка Конго – важливе джерело кобальту, який використовується в батареях для електромобілів і побутової електроніки. На цю країну припадає близько 70% світового видобутку цього металу.
  • 19 травня 2024 року Збройні сили ДР Конго відбили спробу державного перевороту за участю конголезьких та іноземних бойовиків.
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