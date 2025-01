Підтримувані Руандою повстанці захопили місто-мільйонник у Конго: що відбувається у регіоні

Підтримувані Руандою повстанці з угруповання M23 заявили про взяття під контроль міста Гома – ключового адміністративного й економічного центру на сході Демократичної Республіки Конго, пишуть Reuters та Africa news. Місцеві жителі публікують відео, де видно, як повстанці патрулюють центральні вулиці після стрімкого наступу на конголезьку армію, що стався в неділю.

У багатьох районах міста відсутні електропостачання та вода. Повстанці наказали військовим скласти зброю, встановивши для цього 48-годинний термін, що завершився 26 січня. Надходять повідомлення про загиблих і поранених під час перестрілок.

Presos do presídio central de Goma, RDC, escaparam assim que militantes do grupo M23, com apoio do exército de Ruanda, ocupou a cidade. #GOMA_RDC #Ruanda #M23 #Afrika pic.twitter.com/l9MoST7Pi2