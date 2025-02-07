Изнасилование несовершеннолетней на Закарпатье: трем обвиняемым дали по шесть лет тюрьмы

Инцидент произошел в конце августа 2021 года в одном из сел Мукачевского района

Фото: Суспильне Ужгород/Руслана Гостюк

В Закарпатской области трое обвиняемых по делу о сексуальном насилии над несовершеннолетней девушкой в 2021 году получили по шесть лет заключения. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что трое мужчин из Закарпатья приговорены к шести годам тюрьмы за сексуальное насилие над 14-летней девушкой. Осужденных забрали под стражу прямо в зале суда.

Ранее они частично возместили моральный ущерб в размере 150 000 грн, но суд решил, что они должны выплатить еще 300 000 грн потерпевшей.

Инцидент произошел в конце августа 2021 в одном из сел Мукачевского района.

Первый приговор, предусматривавший пять лет заключения с испытательным сроком, был обжалован прокурорами и адвокатами потерпевшей из-за его мягкости. Закарпатский апелляционный суд упразднил это решение и вернул дело на новое рассмотрение. Судебные заседания проходили в закрытом режиме.

Приговор вступит в силу по истечении срока подачи апелляции, если его не обжалуют.

Уполномоченный Верховной Рады Дмитрий Лубинец заявил: "Напомню, что это дело затягивалось и было нарушено право гражданки на справедливый суд. Событие произошло еще в 2021 году, первый приговор был вынесен в 2023 году, но решение было обжаловано".

Омбудсмен инициировал ряд мер по мониторингу прав в процессе:

→ организовал наблюдение за судебными заседаниями на всех этапах дела и подал ходатайства в Закарпатский апелляционный суд, одно из которых было удовлетворено, чтобы работники Офиса омбудсмена получили доступ к закрытым заседаниям;

→ обратился в Высшую квалификационную комиссию судей и Высший совет правосудия, чтобы ускорить рассмотрение дела и избежать его затягивания из-за командировки судьи.