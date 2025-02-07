Изнасилование несовершеннолетней на Закарпатье: трем обвиняемым дали по шесть лет тюрьмы
В Закарпатской области трое обвиняемых по делу о сексуальном насилии над несовершеннолетней девушкой в 2021 году получили по шесть лет заключения. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.
Отмечается, что трое мужчин из Закарпатья приговорены к шести годам тюрьмы за сексуальное насилие над 14-летней девушкой. Осужденных забрали под стражу прямо в зале суда.
Ранее они частично возместили моральный ущерб в размере 150 000 грн, но суд решил, что они должны выплатить еще 300 000 грн потерпевшей.
Инцидент произошел в конце августа 2021 в одном из сел Мукачевского района.
Первый приговор, предусматривавший пять лет заключения с испытательным сроком, был обжалован прокурорами и адвокатами потерпевшей из-за его мягкости. Закарпатский апелляционный суд упразднил это решение и вернул дело на новое рассмотрение. Судебные заседания проходили в закрытом режиме.
Приговор вступит в силу по истечении срока подачи апелляции, если его не обжалуют.
Уполномоченный Верховной Рады Дмитрий Лубинец заявил: "Напомню, что это дело затягивалось и было нарушено право гражданки на справедливый суд. Событие произошло еще в 2021 году, первый приговор был вынесен в 2023 году, но решение было обжаловано".
Омбудсмен инициировал ряд мер по мониторингу прав в процессе:
→ организовал наблюдение за судебными заседаниями на всех этапах дела и подал ходатайства в Закарпатский апелляционный суд, одно из которых было удовлетворено, чтобы работники Офиса омбудсмена получили доступ к закрытым заседаниям;
→ обратился в Высшую квалификационную комиссию судей и Высший совет правосудия, чтобы ускорить рассмотрение дела и избежать его затягивания из-за командировки судьи.
- В 2021 году в селе Верхние Ворота на Закарпатье трое несовершеннолетних изнасиловали свою также несовершеннолетнюю знакомую, снимая это на видео. На суде все трое признали свою вину.
- 16 марта 2023 года судья Воловецкого районного суда Закарпатской области присудила виновным по пять лет лишения свободы, однако уволила всех троих от наказания, назначив испытательный срок на два года. Как отметил Офис омбудсмена, приговор был вынесен по статье УК о сексуальном насилии "без проникновения", а не по статье об изнасиловании.
- 27 марта в ОГП заявили, что прокуратура готовит обжалование приговора.
- В августе того же года определением Закарпатского апелляционного суда приговор первой инстанции отменен, а дело направлено на новое судебное разбирательство.