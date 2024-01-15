Знищення літаків росіян над Азовським морем. Олещук та Z-канали натякають: Це правда

Епізод стався ввечері 14 січня. Командувач ПС ЗСУ заявив, що це була помста росіянам за Дніпро

Фото: Російські ресурси

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук на ранок після новини про імовірне збиття розвідувального літака А-50 росіян та пошкодження їхнього Іл-22М натякнув, що це може бути правдою. Telegram-канали російської військової пропаганди також визнають цей факт, але пишуть, що, можливо, літаки збила російська протиповітряна оборона.

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"Це вам за Дніпро! Горіть у пеклі, нелюди!" – написав Олещук. 14 січня були перші роковини російського удару по багатоповерховому будинку у Дніпрі. Тоді загинуло 46 людей, серед яких шість – діти, близько 80 осіб отримали поранення. До пошуково-рятувальної операції залучили 450 рятувальників, які працювали змінами по 12 годин. З-під завалів врятували 36 людей, а пошукова-рятувальна операція тривала майже 70 годин.

Головний російський пропагандист з-поміж російських військових-льотчиків також прямо не стверджує, але натякає на загибель пілотів РФ. Він також жаліється на вище військове командування російською армією за те, що нібито не дозволяють багато говорити.

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Канал ВЧК-ОГПУ, наближений до російських силових структур, натомість заявляє, що Іл-22 був підбитий, але нібито зумів приземлитися. Є дані про двох поранених. Також натякає, що удару могла завдати помилково російська ППО, яка захищала Крим.

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Офіційного підтвердження епізоду немає, Олещук пообіцяв подробиці згодом.

Ввечері 14 січня 2024 року з'явилась інформація: за попередніми даними, розвідборт А-50 був знищений у повітрі, а Іл-22М11 зумів вийти із зони ураження і зник з радарів у районі тимчасово окупованої Керчі.

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