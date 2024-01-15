Уничтожение самолетов россиян над Азовским морем. Олещук и Z-каналы намекают: Это правда

Фото: Российские ресурсы

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук на утро после новости об вероятном сбивании разведывательного самолета А-50 россиян и повреждении их Ил-22М намекнул, что это может быть правдой. Telegram-каналы российской военной пропаганды также признают этот факт, но пишут, что, может быть, самолеты сбила российская противовоздушная оборона.

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"Это вам за Днепр! Горите в аду, изверги!" – написал Олещук. 14 января была первая годовщина российского удара по многоэтажному дому в Днепре. Тогда погибли 46 человек, среди которых шесть – дети, около 80 человек получили ранения. К поисково-спасательной операции привлекли 450 спасателей, работавших сменами по 12 часов. Из-под завалов спасли 36 человек, а поисково-спасательная операция длилась около 70 часов.

Главный российский пропагандист среди российских военных-летчиков также прямо не утверждает, но намекает на гибель пилотов РФ. Он также жалуется на высшее военное командование российской армией за то, что якобы не разрешают много говорить.

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Канал ВЧК-ОГПУ, приближенный к российским силовым структурам, заявляет, что Ил-22 был подбит, но якобы сумел приземлиться. Есть данные о двух раненых. Также намекает, что удар могла нанести ошибочно российская ПВО, защищавшая Крым.

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Официального подтверждения эпизода нет, Олещук пообещал подробности позже.

Вечером 14 января 2024 года появилась информация: по предварительным данным, разведборт А-50 был уничтожен в воздухе, а Ил-22М11 сумел выйти из зоны поражения и скрылся с радаров в районе временно оккупированной Керчи.

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