Знищення "Мрії". СБУ завершила розслідування, підозрюваним загрожує до 15 років за ґратами

Знищена "Мрія" (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Служба безпеки України зібрала докази вини колишніх посадовців державного підприємства "Антонов": гендиректора та начальника підрозділу з авіабезпеки. Обвинувальний акт проти фігурантів скерували до суду, їм загрожує увʼязнення.

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У березні 2023 року LIGA.net повідомили, що колишньому гендиректору ДП "Антонов" Сергію Бичкову та його підлеглим повідомила про підозру СБУ.

Правоохоронці заявили, що дії ексчиновників "призвели до тимчасового захоплення стратегічно важливого аеродрому під час боїв за Київ та знищення" літака.

За даними слідства, перед повномасштабним російським вторгненням чоловіки не допустили військовослужбовців Нацгвардії на територію Гостомельського аеропорту для підготовки до його захисту.

Для цього, повідомили правоохоронці, у період січня-лютого 2022 року посадовці розпорядилися заблокувати допуск українських військових на територію об’єкта.

Знищена "Мрія" (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

СБУ повідомила, що слідчі закінчили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду.

Чоловіків обвинувачують за статтями про перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань. Наразі чоловіки перебувають під вартою, у разі доведення їхньої вини – їм загрожує до 15 років ув'язнення.

Знищена "Мрія" (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

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Внаслідок бойових дій у міжнародному аеропорту "Антонов" в Гостомелі було знищено три літаки Ан: Ан-225 "Мрія", турбогвинтовий Ан-26 та Ан-74, відомий як "чебурашка".

Крім того, пошкодження отримали новітній Ан-132, який розробили у 2016-2017 роках для Саудівської Аравії, та один із "Русланів" Ан-124-100-150. Зазнали пошкоджень Ан-12, нещодавно відновлений Ан-22 "Антей" і легкий двомоторний Ан-28.

Також було знищено диспетчерську вежу та адмінбудівлю аеропорту.

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