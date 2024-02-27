Уничтожение "Мрии". СБУ завершила расследование, подозреваемым грозит до 15 лет тюрьмы

Уничтоженная "Мрия" (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Служба безопасности Украины собрала доказательства вины бывших должностных лиц государственного предприятия "Антонов": гендиректора и начальника подразделения по авиабезопасности. Обвинительный акт против фигурантов был направлен в суд, им грозит заключение.

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В марте 2023 года LIGA.net сообщили, что бывшему гендиректору ГП "Антонов" Сергею Бычкову и его подчиненным сообщила о подозрении СБУ.

Правоохранители заявили, что действия экс-чиновников "привели к временному захвату стратегически важного аэродрома во время боев за Киев и уничтожению" самолета.

По данным следствия, перед полномасштабным российским вторжением мужчины не допустили военнослужащих Нацгвардии на территорию Гостомельского аэропорта для подготовки к его защите.

Для этого, сообщили правоохранители, в период января-февраля 2022 года чиновники распорядились заблокировать допуск украинских военных на территорию объекта.

Уничтоженная "Мрия" (Фото: EPA//SERGEY DOLZHENKO)

СБУ сообщила, что следователи закончили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд.

Мужчин обвиняют по статьям о препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований. Сейчас мужчины находятся под стражей, в случае доказательства их вины – им грозит до 15 лет заключения.

Уничтоженная "Мрия" (Фото: EPA//SERGEY DOLZHENKO)

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В результате боевых действий в международном аэропорту "Антонов" в Гостомеле были уничтожены три самолета Ан: Ан-225 "Мрия", турбовинтовой Ан-26 и Ан-74, известный как "чебурашка".

Кроме того, повреждения получили новейший Ан-132, разработанный в 2016-2017 годах для Саудовской Аравии, и один из "Русланов" Ан-124-100-150. Получили повреждения Ан-12, недавно восстановленный Ан-22 "Антей" и легкий двухмоторный Ан-28.

Также была уничтожена диспетчерская башня и админздание аэропорта.

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