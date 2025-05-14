Зовнішня розвідка: Росія на межі паливної кризи, Кремль скликає термінову нараду

Якщо динаміка збережеться, то РФ може зіткнутися з найсерйознішим системним викликом з часів СРСР

Нафтопровід (Ілюстративне фото: EPA/MARTIN DIVISEK)

Росія на межі паливної кризи через санкції, українські атаки та падіння світових цін на нафту. Про це повідомили в Службі зовнішньої розвідки України.

Зазначається, що Кремль скликає термінову нараду через тривожне зниження обсягів транспортування нафтопродуктів усередині країни. Уряд країни-агресорки побоюється, що може виникнути дефіцит пального на внутрішньому ринку, зокрема, під час посівної кампанії.

"Зменшення постачання пального всередині країни стало результатом падіння рентабельності нафтопереробних заводів (НПЗ) – ключового елементу енергетичного ланцюга Росії", – зазначили в СЗР.

Зменшення внутрішнього транспортування нафти обумовлено кількома факторами. Серед них:

→ зростання тарифів на прокачування нафти – з 1 січня 2025 року зросли на 9,9%, що прямо вдарило по маржинальності внутрішнього ринку;

→ підвищення акцизів: бензин АІ-95 подорожчав до $212,8 за тонну, дизель – до $150,9. У СЗР зазначили, що це призвело до того, що внутрішній ринок став менш привабливим для виробників, які дедалі частіше орієнтуються на експорт або скорочують виробництво;

→ зниження демпферних виплат, які спрямовані на те, щоб утримувати внутрішні ціни на пальне. За перші чотири місяці 2025 року обсяг цих субсидій скоротився більш ніж у 2,5 раза – з $1,9 млрд у січні до $780 млн у квітні. Це означає, що державна підтримка нафтопереробників стрімко слабшає;

→ логістичні труднощі: дефіцит рухомого складу та зменшення пріоритетності перевезень нафти на російській залізниці. Понад 60 % пального транспортується не трубопроводами, а залізничним і автомобільним транспортом, що створює додаткове навантаження на критично важливу інфраструктуру.

"Скорочення постачання пального – це не лише енергетична проблема, а й сигнал системної дестабілізації російської економіки. Промисловий сектор, аграрії та логістика можуть опинитися в умовах паливного голоду, що призведе до інфляційного сплеску та соціального невдоволення", – зазначили у розвідці.

За їхніми даними, станом на травень 2025 року низка російських НПЗ знижує завантаження, а якщо криза поглибиться, то підприємства можуть тимчасово або назавжди закритися.

Як наслідок – енергетична криза в Росії на тлі бюджетного виснаження більше не є "сценарієм майбутнього", а є ризиком, який стрімко справджується.

"Якщо поточна динаміка збережеться, Москва може зіткнутися з найсерйознішим системним викликом для енергетичної вертикалі з часів розпаду СРСР. У поєднанні з санкційним тиском, втратою ринків збуту та військовими витратами це створює реальні передумови для краху ключової опори російської економіки – нафтогазового сектору", – резюмували в зовнішній розвідці.