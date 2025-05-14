Внешняя разведка: Россия на грани топливного кризиса, Кремль созывает срочное совещание

Если динамика сохранится, РФ может столкнуться с самым серьезным системным вызовом со времен СССР

Нефтепровод (Иллюстративное фото: EPA/MARTIN DIVISEK)

Россия на грани топливного кризиса из-за санкций, украинских атак и падения мировых цен на нефть. Об этом сообщили в Службе внешней разведки.

Отмечается, что Кремль созывает срочное совещание из-за тревожного снижения объемов транспортировки нефтепродуктов внутри страны. Правительство страны-агрессора опасается, что может возникнуть дефицит горючего на внутреннем рынке, в частности во время посевной кампании.

"Уменьшение поставок топлива внутри страны стало результатом падения рентабельности нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) – ключевого элемента энергетической цепи России", – отметили в СВР.

Уменьшение внутренней транспортировки нефти обусловлено несколькими факторами. Среди них:

→ рост тарифов на прокачку нефти – с 1 января 2025 года выросли на 9,9%, что прямо ударило по маржинальности внутреннего рынка;

→ повышение акцизов: бензин АИ-95 подорожал до $212,8 за тонну, дизель – до $150,9. В СВР отметили, что это привело к тому, что внутренний рынок стал менее привлекательным для производителей, которые все чаще ориентируются на экспорт или сокращают производство;

→ снижение демпферных выплат, направленных на то, чтобы удерживать внутренние цены на топливо. За первые четыре месяца 2025 года объем этих субсидий сократился более чем в 2,5 раза – с $1,9 млрд в январе до $780 млн в апреле. Это означает, что государственная поддержка нефтепереработчиков стремительно ослабевает;

→ логистические трудности: дефицит подвижного состава и уменьшение приоритетности перевозок нефти на железной дороге. Более 60% горючего транспортируется не по трубопроводам, а железнодорожным и автомобильным транспортом, что создает дополнительную нагрузку на критически важную инфраструктуру.

"Сокращение поставок топлива – это не только энергетическая проблема, но и сигнал системной дестабилизации российской экономики. Промышленный сектор, аграрии и логистика могут оказаться в условиях топливного голода, что приведет к инфляционному всплеску и социальному недовольству", – отметили в разведке.

По их данным, по состоянию на май 2025 года ряд российских НПЗ снижает загрузку, а если кризис углубится, то предприятия могут временно или навсегда закрыться.

Как следствие – энергетический кризис в России на фоне бюджетного истощения больше не является "сценарием будущего", а является риском, который стремительно воплощается.

"Если текущая динамика сохранится, Москва может столкнуться с самым серьезным системным вызовом для энергетической вертикали со времен распада СССР. В сочетании с санкционным давлением, потерей рынков сбыта и военными расходами это создает реальные предпосылки для краха ключевой опоры российской экономики – нефтегазового сектора", – резюмировали во внешней разведке.