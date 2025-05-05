Трамп оценил падение цены на нефть: Это хорошо, чтобы закончить войну

Дональд Трамп (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что нынешнее падение цены на нефть – это хорошо для урегулирования российско-украинской войны. Об этом он рассказал журналистам во время мероприятия в Белом доме.

"Но я думаю, что Россия, учитывая цену на нефть сейчас, нефть пошла вниз... я думаю, что мы в хорошей позиции, чтобы урегулировать [войну]", – сказал Трамп.

По его мнению, Россия и Украина хотят мирного урегулирования. Также политик в очередной раз заявил, что "никто бы не договаривался", если бы он не был президентом.

В январе спецпосланник Трампа Кит Келлог заявлял, что экономические меры, в том числе снижение цены на нефть, могут вынудить Россию к окончанию войны.

А в апреле министр энергетики США Крис Райт, во время визита в Саудовскую Аравию, утверждал, что цены на энергоносители при этой администрации будут ниже, чем при предыдущей.

Читайте также Грэм заявил, что новые антироссийские санкции поддерживают более 70 сенаторов

3 мая восемь стран картеля ОПЕК+ – Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман – договорились увеличить добычу нефти в июне на 411 000 баррелей в сутки по сравнению с маем (подробнее о причинах здесь).

5 мая цена на нефть опустилась ниже $60 за баррель впервые с 2021 года: фьючерсы на Brent упали до $59,08 (-3,6%), а на WTI – до $56,00 (-3,9%).