Трамп оцінив падіння ціни на нафту: Це добре, щоб закінчити війну

Дональд Трамп (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що нинішнє падіння ціни на нафту добре для врегулювання російсько-української війни. Про це він розповів журналістам під час заходу у Білому домі.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

"Але я думаю, що Росія, зважаючи на ціну на нафту зараз, нафта пішла вниз... я думаю, що ми в хорошій позиції, аби врегулювати [війну]", – сказав Трамп.

На його думку, Росія та Україна хочуть мирного врегулювання. Також політик вчергове заявив, що "ніхто б не домовлявся", якби він не був президентом.

У січні спецпосланець Трампа Кіт Келлог заявляв, що економічні заходи, зокрема зниження ціни на нафту, можуть змусити Росію до закінчення війни.

А у квітні міністр енергетики США Кріс Райт, під час візиту до Саудівської Аравії, стверджував, що ціни на енергоносії за цієї адміністрації будуть нижчими, аніж за попередньої.

Читайте також Грем заявив, що нові антиросійські санкції підтримують понад 70 сенаторів

3 травня вісім країн картелю ОПЕК+ – Саудівська Аравія, Росія, Ірак, ОАЕ, Кувейт, Казахстан, Алжир і Оман – домовилися збільшити видобуток нафти у червні на 411 000 барелів на добу порівняно з травнем (детальніше про причини тут).

5 травня ціна на нафту опустилася нижче $60 за барель вперше з 2021 року: ф'ючерси на Brent впали до $59,08 (-3,6%), а на WTI – до $56,00 (-3,9%).