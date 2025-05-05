Трамп оцінив падіння ціни на нафту: Це добре, щоб закінчити війну
Президент США Дональд Трамп заявив, що нинішнє падіння ціни на нафту добре для врегулювання російсько-української війни. Про це він розповів журналістам під час заходу у Білому домі.
"Але я думаю, що Росія, зважаючи на ціну на нафту зараз, нафта пішла вниз... я думаю, що ми в хорошій позиції, аби врегулювати [війну]", – сказав Трамп.
На його думку, Росія та Україна хочуть мирного врегулювання. Також політик вчергове заявив, що "ніхто б не домовлявся", якби він не був президентом.
У січні спецпосланець Трампа Кіт Келлог заявляв, що економічні заходи, зокрема зниження ціни на нафту, можуть змусити Росію до закінчення війни.
А у квітні міністр енергетики США Кріс Райт, під час візиту до Саудівської Аравії, стверджував, що ціни на енергоносії за цієї адміністрації будуть нижчими, аніж за попередньої.
3 травня вісім країн картелю ОПЕК+ – Саудівська Аравія, Росія, Ірак, ОАЕ, Кувейт, Казахстан, Алжир і Оман – домовилися збільшити видобуток нафти у червні на 411 000 барелів на добу порівняно з травнем (детальніше про причини тут).
- 5 травня ціна на нафту опустилася нижче $60 за барель вперше з 2021 року: ф'ючерси на Brent впали до $59,08 (-3,6%), а на WTI – до $56,00 (-3,9%).