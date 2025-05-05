Трамп оцінив падіння ціни на нафту: Це добре, щоб закінчити війну
Дональд Трамп (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що нинішнє падіння ціни на нафту добре для врегулювання російсько-української війни. Про це він розповів журналістам під час заходу у Білому домі.

"Але я думаю, що Росія, зважаючи на ціну на нафту зараз, нафта пішла вниз... я думаю, що ми в хорошій позиції, аби врегулювати [війну]", – сказав Трамп.

На його думку, Росія та Україна хочуть мирного врегулювання. Також політик вчергове заявив, що "ніхто б не домовлявся", якби він не був президентом.

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У січні спецпосланець Трампа Кіт Келлог заявляв, що економічні заходи, зокрема зниження ціни на нафту, можуть змусити Росію до закінчення війни.

А у квітні міністр енергетики США Кріс Райт, під час візиту до Саудівської Аравії, стверджував, що ціни на енергоносії за цієї адміністрації будуть нижчими, аніж за попередньої.

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