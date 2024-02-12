Зустріч Вишеградської четвірки відбудеться 29 лютого у Празі – запросили й Україну
29 лютого у Празі відбудеться саміт голів парламентів країн Вишеградської четвірки, куди також запросили Україну, яка стане основною темою обговорення. Про це повідомив речник спікера Палати депутатів чеського парламенту Мартін Журавий, цитує його видання Teraz.
Видання повідомило, що парламентські лідери зустрінуться у чеській столиці 29 лютого. За словами Журавського, особисту участь Чехії підтвердили представники всіх країн-членів Вишеградської четвірки та України.
"Формат буде розширено шляхом включення голови українського парламенту. З цим буде пов'язаний і тематичний фокус спільної дискусії. Вона буде присвячена ситуації в Україні у зв'язку з багатосторонньою міжпарламентською співпрацею", – уточнив зміст саміту Журавий.
Він наголосив, що політики також обговорять інші актуальні теми в межах співпраці між парламентами.
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Зокрема, Словаччину представлятиме голова Національної ради Словацької Республіки Петер Пеллегріні, який вважає, що рішення прем'єра країни Роберта Фіцо про припинення військової підтримки України має вплинути тільки на передання власних озброєнь, а не на їх продаж, коли ж Фіцо загалом виступає проти підтримання України зброєю.
Як раніше писала LIGA.net, словацькі компанії мають замовлення на виробництво для України гаубиць Zuzana 2 (платять Німеччина, Норвегія й Данія), налагоджується виробництво боєприпасів (кошти ЄС) та ремонту озброєння. Завдяки цим контрактам та нарощуванню виробництва Україна може отримати навіть більше словацьких снарядів. У 2022 році Словаччина виробила близько 10 000 снарядів для України, у 2023-му – 50 000, перспектива 2024-го – 150 000.
- 24 січня прем'єр-міністр Словаччини Фіцо на переговорах з главою Кабінету міністрів України Денисом Шмигалем пообіцяв не блокувати продаж зброї і підтримати програму фінансової допомоги України з боку Євросоюзу.
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