Встреча Вышеградской четверки состоится 29 февраля в Праге – пригласили и Украину

Конференция министров внутренних дел стран Вышеградской четверки (Фото: EPA/PETER LEHOCZKY)

29 февраля в Праге состоится саммит глав парламентов стран Вышеградской четверки, на который также была приглашена Украина, которая станет основной темой обсуждения. Об этом сообщил представитель спикера Палаты депутатов чешского парламента Мартин Журавый, цитирует его издание Teraz.

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Издание сообщило, что парламентские лидеры встретятся в чешской столице 29 февраля. По словам Журавского, личное участие Чехии подтвердили представители всех стран-членов Вышеградской четверки и Украины.

"Формат будет расширен путем включения председателя украинского парламента. С этим будет связан и тематический фокус совместной дискуссии. Она будет посвящена ситуации в Украине в связи с многосторонним межпарламентским сотрудничеством", – уточнил содержание саммита Журавий.

Он подчеркнул, что политики также обсудят другие актуальные темы в рамках сотрудничества между парламентами.

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В частности, Словакию будет представлять председатель Национального совета Словацкой Республики Петер Пеллегрини, который считает, что решение премьера страны Роберта Фицо о прекращении военной поддержки Украины должно повлиять только на передачу собственных вооружений, а не на их продажу, когда Фицо в целом выступает против поддержки Украины оружием.

Как ранее писала LIGA.net, словацкие компании имеют заказы на производство для Украины гаубиц Zuzana 2 (платят Германия, Норвегия и Дания), налаживается производство боеприпасов (средства ЕС) и ремонт вооружения. Благодаря этим контрактам и наращиванию производства, Украина может получить даже больше словацких снарядов. В 2022 году Словакия произвела около 10 000 снарядов для Украины, в 2023 – 50 000, перспектива 2024 – 150 000.

СПРАВКА. В Вышеградскую группу входят Польша, Чехия, Словакия и Венгрия. Объединение было создано 15 февраля 1991 года. Последний раз главы парламентов стран Вышеградской четверки встречались в феврале прошлого года в Словакии, которая тогда председательствовала в группе. После нее в июле прошлого года председательство на год перешло к Чешской Республике. Одним из трех приоритетов, которые Чехия определила в рамках председательства, является помощь Украине и ее гражданам – например, в принятии беженцев, их образовании, здравоохранении, судебной или гуманитарной помощи. В Вышеградскую группу входят Польша, Чехия, Словакия и Венгрия. Объединение было создано 15 февраля 1991 года. Последний раз главы парламентов стран Вышеградской четверки встречались в феврале прошлого года в Словакии, которая тогда председательствовала в группе. После нее в июле прошлого года председательство на год перешло к Чешской Республике. Одним из трех приоритетов, которые Чехия определила в рамках председательства, является помощь Украине и ее гражданам – например, в принятии беженцев, их образовании, здравоохранении, судебной или гуманитарной помощи.

24 января премьер-министр Словакии Фицо на переговорах с главой Кабинета Министров Украины Денисом Шмыгалем пообещал не блокировать продажу оружия и поддержать программу финансовой помощи Украины со стороны Евросоюза.

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