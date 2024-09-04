Прогнози на зиму в Україні, найгірший сценарій опалювального сезону, тарифи в Україні, брак фахівців в енергетиці, співпраця російського Газпрому з азербайджанським Socar, санкційна політика, другий Саміт миру — теми розмови нового випуску LIGA Інтерв'ю на YouTube-каналі ЛІГА. В гостях – Лана Зеркаль, надзвичайний та повноважний посол, членкиня координаційного комітету Ukraine Facility Platform.

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