Прогнозы на зиму в Украине, худший сценарий отопительного сезона, тарифы в Украине, нехватка специалистов в энергетике, сотрудничество российского Газпрома с азербайджанским Socar, санкционная политика, второй Саммит мира — темы разговора нового выпуска LIGA Интервью на YouTube-канале ЛИГА. В гостях – Лана Зеркаль, чрезвычайный и полномочный посол, член координационного комитета Ukraine Facility Platform.

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