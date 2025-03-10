Бригада спецпризначення "Азов" повідомила, що на її озброєння надійшли новітні українські дрони UAS SETH і вони вже застосовуються на фронті.

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"Цей ударний безпілотний авіакомплекс простий в експлуатації, повністю автоматизований і вже влучає у ворожі цілі на Торецькому напрямку", – розповіли у підрозділі.

Військові наголосили, що ці дрони виготовляють в Україні.

Першу партію таких безпілотників "Азов" отримав від благодійного фонду "Повернись живим".

На відео (на початку новини) показано знищення російської вантажівки із застосуванням UAS SETH.

Як зауважує профільний ресурс Мілітарний, для якісних аеродинамічних показників для цих безпілотників розробники використали фюзеляж із трикутним крилом, збудований за схемою "безхвостка", який багато у чому нагадує силует безпілотника Shahed-136.

Проте, на відміну від іранського безпілотника, український дрон оснащений електричним двигуном, що приводить у дію штовхальний гвинт, зазначає медіа.

Мілітарний припускає, що запуск UAS SETH здійснюється з катапульти (як і "шахеда"), його бойова частина може становити 3-5 кілограмів, а дальність польоту – 50 кілометрів або більше.

Фото: Азов

Фото: Азов

Фото: Азов

Фото: Азов

Фото: Азов

Фото: Азов

2 грудня 2024 року президент Зеленський і канцлер Німеччини Шольц у Києві оглянули новітні зразки озброєння із системами автоматичного виявлення й ураження цілей, зокрема безпілотники, FPV-дрони, наземні роботизовані комплекси та систему управління "рою дронів".

На фото потрапили одразу декілька моделей, схожих на російські аналоги: безпілотники, що нагадують "шахеди" й "Ланцети". Проте точні назви й характеристики цих БпЛА тоді не уточнювалися.