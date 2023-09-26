Батальйон "Лондон". У Британії знайшлися бізнесмени Фукс, Довбенко та інші: розслідування УП

Українська правда опублікувала розслідування про бізнесменів, які під час повномасштабної війни перебувають у Великій Британії. Серед них – підсанкційний і підозрюваний у фінансових махінаціях зі стратегічними підприємствами України та систематичному ухиленні від сплати податків бізнесмен Павло Фукс, оголошений у розшук бізнесмен Андрій Довбенко та інші.

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Фукса журналісти УП помітили у центрі Лондона, він їхав на Range Rover на українських номерах. Автівка припаркувалась біля однієї з будівель, а потім поїхала на паркінг, з чого журналісти зробили висновок, що бізнесмен, вірогідно, приїхав додому.

Автор розслідування Михайло Ткач, посилаючись на власні неназвані джерела, сказав, що Фукс нібито виїхав з України через кілька днів після початку повномасштабного вторгнення РФ. Водночас за базами він нібито перебуває в Україні.

Журналісти зазначили, що в Лондоні вони зустріли Фукса в компанії бізнесмена Іллі Хайкіна, який виїхав із Росії через кримінальні переслідування.

У коментарі Ткачу Фукс сказав, що нібито планує повернутись до України, але після завершення війни. У Британії, за його словами, він має посвідку на проживання. Він визнав, що перебуває в Лондоні вже півтора року, а введені проти нього санкції РНБО, за його словами, нібито не передбачали жодних заборон на виїзд з України.

На початку лютого 2023-го СБУ та ДБР провели обшуки на об'єктах Фукса. 5 квітня стало відомо про арешт корпоративних прав газодобувної компанії ТОВ "Іст Юроуп Петролеум", ймовірним бенефіціаром якої є Павло Фукс. 16 травня Фукс отримав підозру у фінансових махінаціях зі стратегічними підприємствами України та систематичному ухиленні від сплати податків.

Також, за даними УП, у Лондоні мешкає бізнесмен Андрій Довбенко, який мав вплив на Мін'юст часів Павла Петренка.

3 січня 2023-го він був оголошений НАБУ у розшук. Схема, яку інкримінують Довбенку, завдала державі збитків майже на пів мільярда гривень. До неї, за версією НАБУ, були залучені топкерівники АРМА та ДП "СЕТАМ".

Посилаючись на "співрозмовників у політичних колах", УП заявила, що Довбенко нібито намагається отримати політпритулок у Британії. Сам він сказав Ткачу, що не може це ані підтвердити, ані спростувати.

Він також сказав, що, на його думку, в НАБУ "помиляються" щодо нього.

Довбенко заперечив, що він переховується від слідства, і запевнив, що Україна має інформацію про його місцеперебування.

Також, за даними УП, у Лондоні нібито проживає бізнесмен Володимир Галантерник, оголошений НАБУ у розшук у 2021 році. Він є одним із фігурантів у земельній справі мера Одеси Геннадія Труханова. Водночас співрозмовники УП у бізнесових колах стверджують, що наразі Галантерник переїхав до Відня.

Минулого року УП публікувала розслідування про так званий батальйон "Монако".

Згодом була друга серія про українських топвтікачів на Лазурному узбережжі.

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