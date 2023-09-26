Батальон "Лондон". В Британии нашлись бизнесмены Фукс, Довбенко и другие: расследование УП

Украинская правда опубликовала расследование о бизнесменах, находящихся во время полномасштабной войны в Великобритании. Среди них – подсанкционный и подозреваемый в финансовых махинациях со стратегическими предприятиями Украины и систематическом уклонении от уплаты налогов бизнесмен Павел Фукс, объявленный в розыск бизнесмен Андрей Довбенко и другие.

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Фукса журналисты УП заметили в центре Лондона, он ехал на Range Rover на украинских номерах. Автомобиль припарковался возле одного из зданий, а потом поехал на паркинг, из чего журналисты сделали вывод, что бизнесмен, вероятно, приехал домой.

Автор расследования Михаил Ткач, ссылаясь на собственные неназванные источники, сказал, что Фукс якобы уехал из Украины через несколько дней после начала полномасштабного вторжения РФ. При этом по базам он якобы находится в Украине.

Журналисты отметили, что в Лондоне они встретили Фукса в компании бизнесмена Ильи Хайкина, уехавшего из России из-за уголовных преследований.

В комментарии Ткачу Фукс сказал, что планирует вернуться в Украину, но после завершения войны. В Британии, по его словам, у него есть вид на жительство. Он признал, что находится в Лондоне уже полтора года, а введенные против него санкции СНБО, по его словам, якобы не предусматривали никаких запретов на выезд из Украины.

В начале февраля 2023 года СБУ и ГБР провели обыски на объектах Фукса. 5 апреля стало известно об аресте корпоративных прав газодобывающей компании ООО "Ист Юроуп Петролеум", вероятным бенефициаром которой является Павел Фукс. 16 мая Фукс получил подозрение в финансовых махинациях со стратегическими предприятиями Украины и систематическом уклонении от налогов.

Также, по данным УП, в Лондоне проживает бизнесмен Андрей Довбенко, имевший влияние на Минюст времен Павла Петренко.

3 января 2023 года он был объявлен НАБУ в розыск. Схема, которую инкриминируют Довбенко, нанесла государству ущерб почти на полмиллиарда гривень. К ней, по версии НАБУ, были привлечены топ-руководители АРМА и ГП "СЕТАМ".

Ссылаясь на "собеседников в политических кругах", УП заявила, что Довбенко якобы пытается получить политубежище в Британии. Сам он сказал Ткачу, что не может это ни подтвердить, ни опровергнуть.

Он также сказал, что, по его мнению, в НАБУ "ошибаются" на его счет.

Довбенко отрицает, что он скрывается от следствия, и заверил, что у Украины есть информация о его местонахождении.

Также, по данным УП, в Лондоне якобы проживает бизнесмен Владимир Галантерник, объявленный НАБУ в розыск в 2021 году. Он является одним из фигурантов в земельном деле мэра Одессы Геннадия Труханова. В то же время собеседники УП в бизнес-кругах утверждают, что на данный момент Галантерник переехал в Вену.

В прошлом году УП публиковала расследование о так называемом батальоне "Монако".

Вскоре была вторая серия об украинских топ-беженцах на Лазурном побережье.

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