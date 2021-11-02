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НАБУ объявило в розыск бизнесмена Владимира Галантерника. Он проходит по делу Труханова

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2021, 14:54
НАБУ объявило в розыск бизнесмена Владимира Галантерника. Он проходит по делу Труханова - Фото
Владимир Галантерник (скриншот базы розыска МВД)

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бизнесмена Владимира Галантерника, который является одним из фигурантов в земельном деле мэра Одессы Геннадия Труханова. Его профиль появился в соответствующей базе Министерства внутренних дел.

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В базе указано, что НАБУ разыскивает Галантерника по статьям о создании преступной организации, злоупотреблении служебным положением, присвоении имущества и отмывании доходов в особо крупных размерах. Местом исчезновения указан Харьков.

По данным собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, Галантерник вместе с Трухановым, одесскими чиновниками и другими лицами является подозреваемым по делу о незаконном завладении активами территориальной громады Одессы и отмывании незаконно полученных денег.  

Детективы считают, что фигуранты дела разработали схему, по которой в 2016-2019 годах земля в Одессе передавалась заранее определенным застройщикам в обход конкурса. Из-за этого бюджет Одессы не получал наибольшую экономическую выгоду – эксперты оценили общий ущерб в 689 млн грн.

НАБУ объявило в розыск бизнесмена Владимира Галантерника. Он проходит по делу Труханова

В марте украинский Forbes писал, что Галантерник, один из самых непубличных украинских бизнесменов, живет в Лондоне, наездами бывает в Одессе и до недавнего времени не признавал бизнес-интересов в Украине.

По данным издания, в империю Галантерника входят такие активы в Одессе: рынки Привоз и 7-й километр, ТРЦ City Center и City Center Котовский, развлекательный комплекс Аркадия Сити, мафы на Старосенной площади и бутик-отель De Paris.

Доля Галантерника во всех объектах составляет около 50%, имена других совладельцев не раскрываются, активы оформлены на офшорные компании или номинальных владельцев, писали журналисты. Галантерника связывают с Трухановым и называют "теневым мэром" города.

LIGA.net также готова опубликовать позицию Галантерника.  

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Марк Сировой
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Одесса набу мвд геннадий труханов розыск Владимир Галантерник
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