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Суд назначил Труханову 30 млн грн залога. Мэр Одессы говорит: таких денег у него нет

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2021, 14:43
Суд назначил Труханову 30 млн грн залога. Мэр Одессы говорит: таких денег у него нет - Фото
Геннадий Труханов (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Высший антикоррупционный суд отказался отправлять в СИЗО мэра Одессы Геннадия Труханова и назначил ему 30 млн грн залога, стало известно из трансляции канала Odessa LIVE. Позже чиновник заявил на брифинге, что у него таких денег нет.

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Судья отказалась удовлетворять ходатайство следствия о взятии Труханова под стражу.

"Применить к подозреваемому Труханову меру пресечения в виде залога в размере 11 7000 прожиточных минимумов. В денежном измерении – 30 213 300 грн", – зачитала решение судья.

Кроме того, мэр Одессы обязан прибывать по первому вызову к следователям и в суд и сдать загранпаспорт.

После суда Труханов заявил журналистам, что "у мэра Одессы таких денег нет". Он сказал, что будет искать необходимую сумму, однако параллельно надеется обжаловать залог в апелляции.

"Попрошу адвоката разъяснить, если у меня нет денег, то что будет дальше", – добавил мэр Одессы.

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Марк Сировой
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