Суд назначил Труханову 30 млн грн залога. Мэр Одессы говорит: таких денег у него нет
Высший антикоррупционный суд отказался отправлять в СИЗО мэра Одессы Геннадия Труханова и назначил ему 30 млн грн залога, стало известно из трансляции канала Odessa LIVE. Позже чиновник заявил на брифинге, что у него таких денег нет.
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Судья отказалась удовлетворять ходатайство следствия о взятии Труханова под стражу.
"Применить к подозреваемому Труханову меру пресечения в виде залога в размере 11 7000 прожиточных минимумов. В денежном измерении – 30 213 300 грн", – зачитала решение судья.
Кроме того, мэр Одессы обязан прибывать по первому вызову к следователям и в суд и сдать загранпаспорт.
После суда Труханов заявил журналистам, что "у мэра Одессы таких денег нет". Он сказал, что будет искать необходимую сумму, однако параллельно надеется обжаловать залог в апелляции.
"Попрошу адвоката разъяснить, если у меня нет денег, то что будет дальше", – добавил мэр Одессы.
- 6 октября генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрения Труханову, чиновникам из Одессы и "одному известному одесситу" по делу о якобы незаконной выдаче земли под застройку.
- По данным источника LIGA.net в правоохранительных органах, в рамках этого дела Специализированная антикоррупционная прокуратура подписала подозрение и бизнесмену Владимиру Галантернику.
- Труханов назвал "абсурдным и незаконным" подозрение НАБУ.
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